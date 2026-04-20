Gabriela Horga, senator PNL: ”Guvernul NU VINDE nicio companie, vorbim doar de o propunere de a lista pachete minoritare”

Guvernul NU VINDE nicio companie deţinută de stat, ci este în discuţie o propunere de a lista pachete minoritare din acţiunile unor companii, aşa cum este prevăzut în programul de guvernare, votat şi de PSD în Parlament, spune Maria-Gabriela Horga, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi fost vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, responsabil cu piaţa de capital.

Este o reacţie la afirmaţiile venite din partea PSD, partid ce a anunţat că nu susţine intenţia executivului de a lista la bursă unele companii deţinute de stat sau de a vine noi pachete de acţiuni din companii deja listate. Într-un comunicat din a doua parte a săptămânii trecute, social-democraţii au scris: ”Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică şi financiară, reprezentă un atentat la siguranţa naţională a statului român. Este cu atât mai grav cu cât tendinţa generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naţionalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-şi consolida securitatea energetică şi economică”.

În replică, Maria-Gabriela Horga a scris, pe o reţea de socializare: ”Propunerea de a lista la bursă pachete MINORITARE de acţiuni la câteva companii de stat este menită să transparentizeze activitatea acestora şi să le permită să atragă bani privaţi pentru investiţii. Guvernul va păstra pachetele majoritare şi am văzut că astfel de listări sunt de succes pentru companii, aşa cum s-a întâmplat cu Hidroelectrica, Transgaz, Nuclearelectrica sau Romgaz.

Este o propunere, a fost prezentată în Guvern şi la prezentarea ei nu a comentat niciun ministru PSD.

- Guvernul NU VINDE nicio companie, vorbim doar de o propunere de a lista pachete minoritare din acţiunile unor companii, aşa cum este prevăzut în programul de guvernare, votat şi de PSD în Parlament.

- Sunt pachete minoritare. Pot cumpăra acţiuni şi cei 300.000 de mici investitori la Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea, investiţiile pot veni de la fondurile de pensii, unde 8,4 milioane de români au pensii private în Pilonul II, un alt milion de oameni au deţineri în Pilonul III şi fondurile de investiţii, unde investesc un milion de români. EI VOR FI INVESTITORII!

- Listarea la bursă înseamnă că o companie DEVINE PUBLICĂ şi TRANSPARENTĂ, publică periodic (trimestrial) situaţiile financiare si anual şi rapoartele administratorilor, raportează în mod curent orice eveniment important, respectă regulile de bună guvernanta şi tratează egal orice acţionar chiar dacă este minoritar sau majoritar”.

Conform senatorului PNL, românii pierd anual 14 miliarde de lei, bani care se duc în companiile cu capital majoritar de stat.

”În timp ce companiile cu capital de stat pierd anual miliarde de lei, companiile care au deja pachete minoritare listate la Bursa de Valori Bucureşti prosperă. Şi bursa de la Bucureşti este tot românească. Investitorii nu vor să îşi piardă banii, au un interes direct, în timp ce proprietatea de stat înseamnă o răspundere disipată”, a scris Maria-Gabriela Horga la finele săptămânii trecute.

• ”Lozinca «Nu este un moment favorabil în piaţă» este contrazisă de realitatea recentă a listărilor private”, spune senatorul PNL

Potrivit fostului vicepreşedinte al ASF, PSD dezinformează când susţine că momentul ales nu este oportun.

”Bursa de Valori Bucureşti în creştere de peste 50%, ceea ce înseamnă evaluări la niveluri istorice pentru companiile deja listate. Lozinca «Nu este un moment favorabil în piaţă» este contrazisă atât de realitatea recentă a listărilor private suprasubscrise de investitori, precum Cris-Tim şi Electroalfa, cât şi faptul evident că toate companiile de stat deja listate - Nuclearelectrica, Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica etc - au avut performanţe net superioare după listare. În plus, o listare nu se face peste noapte: pregătirea durează, în mod realist, între şase şi douăsprezece luni, poate şi mai mult în cazul companiilor de stat sau deja listate, tocmai de aceea deciziile trebuie luate în perioade favorabile, pentru ca listarea efectivă să aibă loc în cel mai bun moment de piaţă.

CÂTEVA EXEMPLE:

- Transgaz a devenit o companie de importanţă regională, care a realizat investiţia în coridorul BRUA - 479 kilometri de conductă nouă în România, trei staţii de comprimare (Podişor, Bibeşti, Jupa). Iar statul nu a pierdut controlul nicio clipă!!! Listată încă din 2008 la Bursa de Valori Bucureşti.

- Romgaz este listată din 2013 şi statul deţine încă peste 80% (n.r. 70%). Nu a pierdut controlul după listare. Dar a avut anul trecut acces la capital consistent de 1,5 miliarde de euro ceea ce îi permite să investească în proiectul Neptun Deep şi să avem gaz romanesc şi independenţa energetică.

- Statul român deţine 80% din acţiunile Hidroelectrica, după ce în 2023 această companie a fost obiectul celei mai importante listări din Europa şi a doua din lume. Statul NU a pierdut controlul, dar compania a câştigat transparenţă, acces la capital şi a devenit una dintre cele mai valoroase companii din regiune, după ce în 2012 era în insolvenţă pentru că anumiţi «băieţi deştepţi» o căpuşau.

- Nuclearelectrica este listată din 2013, iar statul deţine peste 80% din acţiuni, păstrând controlul. În acelaşi timp, atrage investiţii majore pentru reactoarele 3 şi 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă şi pentru proiectul SMR realizat cu parteneri americani precum NuScale Power, consolidând independenţa energetică a României”.

• ”În jurul acestor companii gravitează interese politice şi financiare majore, dar reforma nu mai poate fi amânată”

Senatorul PNL a mai punctat că există 1.500 de companii în care statul este acţionar, iar Guvernul a analizat un document despre vânzarea unor pachete minoritare (5-7% din acţiuni în unele cazuri) la opt dintre acestea (trei recomandate şi cinci cu anumite condiţii).

”Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral.

- Acest proces va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat. O listare pe piaţa de capital este de durată. Sunt evaluări, auditori, prospect care trebuie întocmit, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, roadshow pentru atragere de investitori, legea prevede toţi aceşti paşi procedurali. Nu se întâmplă imediat.

- Listarea la bursă înseamnă finanţarea acestor companii din banii investitorilor, nu doar din taxele tuturor. De exemplu, CEC a avut prevăzută în 2025 de Marcel Ciolacu o majorare de capital de un miliard de lei, din taxele şi impozitele tuturor cetăţenilor. Şi nu a fost singura dată! Dacă se listează, va avea o sursă suplimentară de finanţare doar de la investitorii interesaţi, nu de la noi toţi, şi rămâne tot o bancă românească, statul păstrează pachetul MAJORITAR.

- Pe de altă parte, din 1.500 de companii, Guvernul discută despre 22 de companii care au anual datorii de patru miliarde de lei şi pierderi de un miliard. Pentru acestea sunt propuse diferite soluţii, precum reorganizarea, instalarea unei administraţii profesioniste, audituri independente şi închiderea, în cazul companiilor care au pierderi de mult timp.

Reforma nu va fi uşoară. În jurul acestor companii gravitează interese politice şi financiare majore, consolidate în timp. Dar reforma nu mai poate fi amânată. Românii nu trebuie să mai plătească preţul ineficienţei şi al lipsei de responsabilitate”, a scris Maria-Gabriela Horga.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în şedinţa de guvern de joia trecută o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Într-o notă informativă trimise anterior către Guvern, se recomanda, între altele, realizarea unui IPO pentru CEC Bank şi vânzarea de pachete suplimentare din Hidroelectrica şi Romgaz.

Ulterior, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante.

”PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament (...) să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile”, a spus Grindeanu, citat de Agerpres.