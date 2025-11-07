Galaţi: 60 de proiecte depuse pentru finanţarea prin Programul Tranziţie Justă

Consiliul Judeţean Galaţi face apel la antreprenorii din judeţ pentru a depune proiecte în vederea accesării fondurilor disponibile prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027. Costel Fotea, preşedintele CJ Galaţi, a anunţat că până acum au fost depuse 60 de proiecte, însă mai sunt încă fonduri ce pot fi accesate.

Costel Fotea a declarat: ”Este o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea mediului de afaceri gălăţean, inclusiv la nivelul microîntreprinderilor. Este important ca antreprenorii locali să depună proiecte şi să acceseze aceşti bani, deoarece nu ne vom mai întâlni prea curând cu astfel de facilităţi. Finanţarea poate acoperi până la 90% din valoarea proiectului. Ce înseamnă asta, concret? De exemplu, o microîntreprindere poate implementa un plan de afaceri de 150.000 de euro, cu o contribuţie proprie de numai 15.000 de euro! Avem deja în jur de 60 de proiecte depuse pentru finanţare din partea microîntreprinderilor, dar încă mai sunt fonduri disponibile. Colegii de la ADR Sud-Est - instituţia care are rolul de Organism Intermediar pentru PTJ - sunt la dispoziţia potenţialilor beneficiari. De asemenea, şi noi, prin aparatul Consiliului Judeţean Galaţi şi Direcţia Programe, oferim sprijin celor interesaţi, pentru clarificarea oricăror aspecte legate de depunerea proiectelor”.

Microîntreprinderile din judeţul Galaţi mai au timp până pe 30 noiembrie 2025 pentru a depune proiecte în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile cuprinse între 50.000 şi 300.000 de euro, destinate dezvoltării afacerilor.

Prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027, aproximativ 22,57 milioane de euro sunt disponibile pentru potenţialii beneficiari din judeţul Galaţi, prin linia de finanţare ”Intervenţii care sprijină dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului”, componenta ”Sprijin pentru creşterea durabilă a microîntreprinderilor şi crearea de locuri de muncă”.

Printre activităţile eligibile se numără: achiziţia de echipamente şi utilaje, cumpărarea de brevete sau licenţe software, extinderea spaţiilor de producţie, organizarea de cursuri de formare profesională etc.

Obiectivul finanţării este sprijinirea IMM-urilor din categoria microîntreprinderilor - firme cu mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri sau active totale de până la 2 milioane de euro - pentru a se dezvolta şi a crea noi locuri de muncă.

Pentru a facilita accesarea acestor fonduri europene, Consiliul Judeţean Galaţi a organizat o nouă sesiune de informare, la care au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, specialişti ai ADR Sud-Est şi consultanţi implicaţi în implementarea proiectelor finanţate prin Programul Tranziţie Justă.

Aplicaţiile pentru finanţare trebuie încărcate până la data de 30 noiembrie 2025, pe platforma MySMIS 2021/SMIS2021+.