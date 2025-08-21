Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Gheorghe Piperea, după adoptarea legii Pilonului II: Va mai apărea un fond de pensii „private”

I.S.
Politică / 21 august, 17:46

Gheorghe Piperea, după adoptarea legii Pilonului II: Va mai apărea un fond de pensii „private”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) declară după ce Guvernul a adoptat legea privind Pilonul 2 de pensii, că actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou - nouţ, un fond de plată a pensiilor, arătând că timp de 8 ani de la pensionare, banii tăi nu mai sunt ai tăi decât în cuantumul ratei lunare.

”Până la urmă, guvernul a adoptat proiectul de lege care modifică esenţial sistemul pensiilor publice administrate privat (Pilon II). La atingerea limitei de vârstă a cotizantului la fond, se va achita doar o treime (mai precis, 30%) din suma acumulată, restul urmând a fi achitat eşalonat, pe 8 ani. Ce nu se spune public este că va mai apărea un fond de pensii „private”, paralel cu fondurile Pilon II. Actualele fonduri vor rămâne să colecteze fracţiunea din CAS destinată pensiilor „private” (3,75 ppt) şi să le gestioneze, inclusiv prin plasarea banilor în titluri de stat, acţiuni ale societăţilor listate sau depozite bancare, dar nu şi banii destinaţi plăţii pensiilor „private”, spune europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul precizează că ”actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou - nouţ, un fond de plată a pensiilor”.

”Prin propria societate de administrare, fondul de plată va achita cotizantului-pensionar 30% pe loc şi, în rate lunare, timp de 8 ani, restul sumelor cuvenite. Între timp, banii care rămân în fondul de plată vor putea fi, de asemenea, plasaţi în titluri de stat, acţiuni ale societăţilor listate sau depozite bancare. De aceea, de la data la care acest proiect de lege va fi fost promulgat, nu se mai poate vorbi de pensii private, ci de pensii „private”. Timp de 8 ani de la pensionare, banii tăi nu mai sunt ai tăi decât în cuantumul ratei lunare”, suliniază Piperea.

”Nu ştiu de ce nu li s-ar da oamenilor direct titluri sau obligaţiuni de stat ori chiar acţiuni la societăţi listate, în schimbul banilor pe care nu îi pot retrage integral din fondul de plată ... Probabil că răspunsul automat, natural, va fi: pentru că e nevoie de comisioane, de rente, de monopoluri, de business fără stres pentru bănci, precum şi de dependenţa statului de administratorii acestor fonduri şi de bănci, o dependenţă care se exercită, în mod ironic, prin intermediul banilor de pensii, colectate tot de stat, de la muncitori şi de la profesiile independente. Putem lăsa şi acest experiment să curgă nestingherit (plus zeci de miliarde scurse pe rentele şi comisioanele mai sus enunţate) sau putem să ne opunem prin procese colective. Pasivitatea în astfel de momente ne poate fi fatală ...”, mai comentează eurodeputatul AUR.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II. Astfel, Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă. Ultreior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani.

Opinia Cititorului

