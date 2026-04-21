Guvernul României anunţă finalizarea achiziţiei operatorului Portului Giurgiuleşti de către CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa

Guvernul României anunţă finalizarea tranzacţiei prin care CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a preluat operatorul Portului Internaţional Giurgiuleşti, ICS Danube Logistics, de la BERD, potrivit unui comunicat oficial remis redacţiei. Executivul subliniază că investiţia vizează consolidarea rolului strategic al Portului Constanţa, dezvoltarea infrastructurii şi întărirea relaţiilor economice cu Republica Moldova, conform aceleiaşi surse.

„Guvernul României salută finalizarea cu succes a tranzacţiei de cumpărare de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a operatorului Portului Internaţional Giurgiuleşti, firma ICS Danube Logistics, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Prin această investiţie, Portul Constanţa îşi va consolida rolul strategic în regiunea Mării Negre, cu obiectivul de a se transforma într-un hub regional, care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană şi regiunile învecinate, inclusiv în contextul trasării unor noi rute de transport în actualul context regional.

Prin preluarea Portului Giurgiuleşti, România, prin CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, şi-a asumat angajamentul de a asigura dezvoltarea şi consolidarea poziţiei acestuia în noul context geopolitic.

CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa va investi în dezvoltarea de lungă durată a Portului Internaţional Giurgiuleşti, investiţii care sunt destinate creşterii capacităţii portului, modernizării infrastructurii şi respectiv consolidării poziţiei acestuia în regiunea Mării Negre şi a bazinului Dunării.

Rolul său strategic va creşte prin această investiţie, iar portul este bine poziţionat pentru a servi şi în procesul de reconstrucţie viitoare a Ucrainei.

Nu în ultimul rând, această tranzacţie va contribui la consolidarea relaţiilor economice şi comerciale dintre România şi Republica Moldova, la asigurarea lanţurilor de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri şi va întări şi mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele două state.”