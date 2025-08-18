Guvernul va tăia cu 30% salariile ANRE, ASF şi ANCOM

Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM au termen până la 30 septembrie pentru a prezenta noi organigrame şi grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică.

Documentul prevede reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a celor din serviciile suport, raportat la organigramele valabile la 1 ianuarie 2025. Totodată, toate salariile şi indemnizaţiile personalului vor fi diminuate cu 30%, inclusiv cele ale membrilor Comitetului de Reglementare al ANRE, Consiliului ASF şi conducerii ANCOM. Noile structuri şi niveluri de salarizare trebuie aplicate până la 1 ianuarie 2026.

Cele mai mari remuneraţii se înregistrează la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. George Niculescu, preşedintele ANRE, primeşte lunar 75.073 lei net (echivalentul a 14.836 euro), iar membrii Comitetului de Reglementare încasează câte 57.408 lei net. Salariul mediu net în instituţie este de 18.635 lei, faţă de 13.562 lei la ASF şi 12.934 lei la ANCOM, conform datelor citate de Spotmedia.ro.

Măsura vine pe fondul angajamentelor premierului Ilie Bolojan de a reduce cheltuielile instituţiilor de reglementare, criticate în ultimii ani pentru nivelurile foarte ridicate ale salariilor în raport cu media naţională.