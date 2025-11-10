Handbal: Gloria Bistriţa, a cincea victorie din grupa A a Ligii Campionilor

Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.

Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 11 goluri, Nusser 8, Seraficeanu 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Nestaker 8, Lassource 4, Grijseels 4, Berland 4, pentru Borussia.

Rezultatele etapei a VII-a sunt: Gyor - Storhamar 40-23, DVSC Debrecen - Metz 30-35 şi Team Esbjerg - Buducnost 36-24.

După şase etape, pe primele trei locuri din clasament se află Gyor ETO, lider neînvins cu 14 puncte, urmată de Metz Handball, cu 12, şi Gloria Bistriţa, cu 10 puncte.

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO, 38-35 cu Team Esbjerg şi 29-26 cu Budunost.

Etapa viitoare, ultima din acest an, programează pentru Gloria Bistriţa returul cu Borussia, în 16 noiembrie. Liga Campionilor se va relua în 10 ianuarie 2026, după desfăşurarea Campionatului Mondial.