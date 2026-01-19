Handbal: România a pierdut cu campioana olimpică şi mondială Danemarca

Naţionala României a înregistrat duminică, la Herning, a doua înfrângere din grupa B a Campionatului European, scor 39-24 (22-17), cu campioana olimpică şi mondială Danemarca.

Pentru România au marcat Nagy 4 goluri, Ghiţă 4, Dedu 4, Stănescu 3, Stanciuc 3, Buzle 3, Nistor 2, Botea 1, iar danezii i-au avut în prim-plan pe Gidsel 9, Hoxer 8, Pytlick 8.

Tot duminică, în cealaltă partidă din grupă, Portugalia - Macedonia de Nord, scor 29-29.

În primul meci din grupa B, tricolorii au cedat în faţa Portugaliei, scor 34-40, iar în ultima partidă se vor duela cu Macedonia de Nord, în 20 ianuarie (19.00).

După două etape, Danemarca este lider (4 puncte), urmată de Portugalia (3), Macedonia de Nord (1) şi România (0).

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în grupele principale, cu meciuri programate între 22-28 ianuarie. Urmează semifinalele, în 30 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 1 februarie.

Campionatul European din 2026 este găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

Naţionala României s-a calificat la turneul final, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară 8. Tricolorii au obţinut următoarele rezultate în preliminarii: 30-37 şi 28-24 cu Portugalia, 27-28 şi 29-30 cu Polonia, 29-29 şi 29-26 cu Israel.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Suedia are cinci titluri europene, Franţa patru, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.