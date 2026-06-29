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Înainte să piardă alegerile, Orban a plătit 5 milioane euro presei maghiare din Transilvania

I.Ghe.
Ziarul BURSA #Politică / 30 iunie

Sursa foto: facebook / Orban Viktor

Sursa foto: facebook / Orban Viktor

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Guvernul condus de Viktor Orban a direcţionat încă 5 milioane de euro către presa de limbă maghiară din Transilvania chiar înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, pe care le-a pierdut în aprilie 2026, într-o nouă etapă a unui program de finanţare care, potrivit calculelor publicate de presa maghiară, a depăşit în ultimii nouă ani pragul de 30 de milioane de euro, se arată într-un reportaj prezentat de filiala ungară a postului de televiziune RTL.

Potrivit sursei citate, fondurile au fost transferate în România prin intermediul Asociaţiei pentru Spaţiul Media Transilvan, organizaţie care a devenit, în mai puţin de un deceniu, cel mai mare trust de presă maghiară din Transilvania şi unul dintre cele mai influente vehicule media dedicate comunităţii maghiare din România.

Dezvăluirea vine într-un moment în care noul ministru maghiar al Culturii, Zoltan Tarr, a anunţat că intenţionează să revizuiască sistemul de acordare a acestor subvenţii. În acelaşi timp, Transparency International Ungaria susţine că fostul executiv de la Budapesta a distribuit cea mai mare parte a acestor fonduri prin intermediul unor rezoluţii secrete, fapt care ridică noi semne de întrebare privind transparenţa utilizării banilor publici.

Această finanţare nu reprezintă un episod izolat, ci face parte dintr-un flux constant de resurse financiare trimise din Ungaria către presa de limbă maghiară din Transilvania începând cu anul 2017. Conform calculelor efectuate de jurnaliştii RTL, valoarea totală a acestor finanţări depăşeşte 30 de milioane de euro, bani proveniţi prin Fondul Bethlen Gabor (BGA). Oficial, obiectivul acestor investiţii a fost salvarea instituţiilor media maghiare din Ţinutul Secuiesc şi sprijinirea procesului de transformare digitală a presei regionale. Totuşi, investigaţiile realizate de jurnaliştii de la site-ul Atlaszo Erdely susţin că, dincolo de scopurile declarate, aceste investiţii au avut şi o importantă componentă politică, consolidând influenţa premierului Viktor Orban şi a partidului Fidesz asupra spaţiului informaţional destinat comunităţii maghiare din România.

Fenomenul este explicat şi de cercetătorul Tamas Kiss, de la Institutul Român de Cercetare asupra Minorităţilor Naţionale, care a descris impactul acestei politici media într-o declaraţie acordată Expert Forum. „Extinderea şi unificarea spaţiului media este un pas foarte important în această direcţie. Acest lucru a dus la situaţii ciudate, în care mulţi maghiari care trăiesc în România sunt mai informaţi despre situaţia politică din Ungaria decât despre complexităţile politice din Bucureşti”, a declarat Tamas Kiss, pentru sursa citată. Acesta a caracterizat întregul fenomen drept „un sistem de paralelism etnic în care maghiarii îşi pot trăi viaţa în România ca parte a Ungariei”.

Transformarea Asociaţiei pentru Spaţiul Media Transilvan într-un adevărat imperiu media a început în urmă cu mai bine de un deceniu. Organizaţia a fost înfiinţată în 2013 ca o modestă asociaţie culturală, administrând iniţial portalul de opinii Fõter.ro, o platformă dedicată dezbaterilor dintre curentele de stânga şi cele de dreapta. Punctul de cotitură a venit însă în 2015, în contextul conflictului dintre premierul Viktor Orban şi fostul său aliat, omul de afaceri Lajos Simicska. După ruptura dintre cei doi, imperiul media controlat de Simicska în Transilvania, administrat prin compania Udvarhelyi Hírado SRL, a intrat într-o gravă criză financiară.

Guvernul de la Budapesta a intervenit pentru a împiedica dispariţia acestui grup de presă, care includea publicaţii importante precum cotidianul regional Kronika, ziarele locale Vasarhelyi Hírlap, Csíki Hírlap, Gyergyoi Hírlap şi Udvarhelyi Hírado, săptămânalul Erdelyi Naplo, dar şi unul dintre cele mai accesate portaluri de ştiri în limba maghiară din Transilvania, szekelyhon.ro. Soluţia aleasă a fost utilizarea Asociaţiei pentru Spaţiul Media Transilvan drept vehicul pentru preluarea activelor media. Procesul s-a desfăşurat în două etape: mai întâi, asociaţia a primit o finanţare consistentă din partea statului ungar, bani utilizaţi pentru cumpărarea companiei Prima Press SRL, iar ulterior au fost preluaţi şi jurnaliştii publicaţiilor aflate în dificultate.

O figură esenţială în dezvoltarea acestui trust media a fost Szilard Demeter, considerat de presa maghiară drept „părintele intelectual” şi „ambasadorul neoficial” al întregii construcţii, deşi nu a ocupat niciodată o funcţie oficială în cadrul asociaţiei. Demeter şi-a început activitatea ca profesor de logică şi filozofie la Universitatea Creştină Partium din Oradea, ulterior devenind jurnalist şi şef de cabinet al lui Laszlo Tõkes în perioada în care acesta era europarlamentar. Influenţa sa asupra trustului media s-a întins din ianuarie 2018 până în vara anului 2023.

Schimbările majore au venit în ianuarie 2023, când ediţiile tipărite ale publicaţiilor au fost suspendate, iar aproximativ 70% dintre angajaţi au fost concediaţi. Câteva luni mai târziu, în iulie 2023, echipa lui Szilard Demeter a fost înlăturată complet de la conducerea operaţiunilor media din Transilvania. Locul acesteia a fost luat de Györfi Áron, descris de presa maghiară drept „omul lui Liszkay”, într-o referire la Gabor Liszkay, una dintre cele mai importante figuri ale presei pro-guvernamentale din Ungaria. Imediat după această schimbare de conducere, finanţările consistente din partea Guvernului ungar au fost reluate, după o perioadă de stagnare.

La apogeul dezvoltării sale, Asociaţia pentru Spaţiul Media Transilvan administra aproximativ 30 de entităţi media, constituind cel mai mare grup de presă de limbă maghiară din România. În portofoliu se aflau publicaţii precum Szekelyhon, cel mai mare portal de ştiri în limba maghiară din Transilvania, cotidianul regional Kronika, săptămânalul Erdelyi Naplo, portalul Fõter.ro, revista pentru femei Nõileg şi suplimentul cultural Liget. Trustul controla, de asemenea, posturile Radio GaGa din Târgu Mureş, Príma Radio, Friss FM şi Feny TV, precum şi platforma de locuri de muncă job.szekelyhon.ro şi servicii de teletext.

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