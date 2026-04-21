ING Bank România raportează creştere solidă în 2025: venituri de peste 4 miliarde lei, peste 260.000 noi clienţi şi creştere a portofoliului de credite cu 12%

Veniturile totale ale băncii au crescut în 2025 cu 5% faţă de 2024 şi au depăşit 4 miliarde lei, evoluţie susţinută de creşterea cu 12% a portofoliului de credite. Peste 260.000 de noi clienţi, persoane fizice şi juridice, au ales să deschidă conturi la ING, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Activitatea noastră din 2025 a fost marcată de o creştere susţinută a portofoliului de credite şi depozite. Portofoliul de credite brute a avansat cu 12%, ceea ce ne-a dus la o cotă de piaţă de 11%, iar depozitele atrase au ajuns la 72,4 miliarde lei, în creştere cu 4% faţă de anul precedent, asigurându-ne o cotă de piaţă de 10,7%. Cheltuielile operaţionale au crescut cu 13,1% faţă de anul precedent, pe fondul majorării impozitului special pe cifra de afaceri, precum şi al investiţiilor susţinute în proiecte de digitalizare şi rezilienţă. În acest context, precum şi pe fondul normalizării cheltuielilor cu provizioanele de risc, am înregistrat un profit brut de 1,6 miliarde lei, cu 10,2% mai mic faţă de anul precedent, menţinând totodată o bază solidă pentru investiţii viitoare.

„Într-un an cu multe provocări, faptul că am obţinut rezultate foarte bune şi continuăm să creştem ne bucură şi ne confirmă că direcţia noastră, orientată spre inovaţie şi servicii responsabile, este relevantă. Aproape 2 milioane de clienţi ne-au ales ca partener bancar, un număr în continuă creştere. Aşa cum am demonstrat pe parcursul a peste 30 de ani, suntem un partener de încredere, indiferent de contextul economic şi geopolitic, şi ne adaptăm permanent oferta de produse şi servicii, astfel încât să răspundem unor nevoi aflate în continuă schimbare. Rezultatele din 2025 reflectă rezilienţa populaţiei şi a mediului de afaceri, dar şi angajamentul echipelor ING de a sprijini planurile de dezvoltare ale clienţilor noştri.” Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Peste 7,3 milioane EUR au fost donaţi pentru proiecte dedicate comunităţii, susţinând sănătatea financiară şi protecţia mediului.

La ING, credem că nu putem vorbi despre un viitor sustenabil fără un mediu curat, dar şi fără educaţie şi sănătate financiară. Prin proiectele şi finanţările noastre, urmărim să facem sustenabilitatea accesibilă pentru familii, comunităţi şi afaceri.

Astfel, pentru tranziţia companiilor către practici sustenabile, am mobilizat peste 1,2 miliarde de euro pentru finanţarea soluţiilor şi tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, precum şi a soluţiilor pentru biodiversitate.

Prin strategia noastră de creditare pentru persoane fizice, 40,8% din totalul creditelor ipotecare acordate în 2025 au fost destinate locuinţelor cu certificate energetice de clasa A.

Investim constant în educaţie: peste 26.000 de elevi învaţă în şcoli cu infrastructură îmbunătăţită şi programe extracurriculare suplimentare, prin intermediul celor 13 ONG-uri partenere. În ultimii 3 ani, investiţiile ING în şcoli au ajuns la 5 milioane EUR, acoperind peste 40 de unităţi de învăţământ.

Suplimentar, 100 de voluntari ING au susţinut ore de educaţie financiară în 102 licee pentru 20.743 de elevi, antrenând totodată 380 de tineri în concursul cu idei şi planuri de afaceri organizat împreună cu Federaţia Părinţilor PRO Edu. În egală măsură, ne-am adresat şi adulţilor: peste 20.000 de români au parcurs programele educaţionale online Banometru, dintre care 1.500 au beneficiat de sprijin individual şi au reuşit să îşi achite datorii sau să economisească peste 500.000 EUR.

Pentru protecţia mediului, am susţinut reintroducerea vulturilor în ţara noastră, o specie dispărută de peste 70 de ani din ţara noastră, alături de Fundaţia Conservation Carpathia. Investiţiile prin Platforma de mediu iniţiată împreună cu Fundaţia Comunitară Bucureşti s-au concretizat în 30 de noi proiecte iniţiate de 150 de cetăţeni, în diverse oraşe în care ING activează. De asemenea, am sprijinit eforturile ONG-urilor partenere pentru redarea spaţiilor verzi cetăţenilor (prin transformarea în arii protejate) şi pentru îmbunătăţiri pentru râul Dâmboviţa.

Produse digitale noi pentru persoane fizice şi juridice, bazate pe feedbackul şi comportamentul clienţilor

Anul trecut, am continuat digitalizarea accelerată a serviciilor dedicate antreprenorilor, pentru ca aceştia să poată accesa simplu şi rapid operaţiuni şi produse importante, fără deplasări la bancă. Astfel, de la finalul anului trecut, companiile cu acţionari sau administratori multipli pot deschide cont 100% online, direct din ING Home'Bank, proces disponibil anterior doar pentru afacerile deţinute de un asociat şi administrator unic.

Am refăcut complet fluxul de acordare al creditelor de nevoi personale ING Personal, bazându-ne pe comportamentul clienţilor în relaţia cu produsul. În prezent, 71% dintre clienţii care solicită un credit de nevoi personale aplică 100% online, direct de pe telefonul mobil, din aplicaţia Home'Bank. Aproape o treime dintre aceştia accesează creditul în afara orelor de program ale agenţiilor ING (9:00-18:00), inclusiv după miezul nopţii, iar 20% preferă să aplice în weekend.

La finalul anului, în premieră pe piaţa bancară locală, am redefinit conceptul de cont curent prin lansarea pachetelor cu beneficii suplimentare: ING Go, ING More şi ING Extra. Printre beneficii se numără: curs valutar preferenţial, asigurare pentru afecţiuni grave de până la 100.000 de lei, dobândă preferenţială de 10% pentru banii economisiţi prin Round Up şi beneficii pentru călătorii, pentru o experienţă bancară cu valoare şi cât mai lipsită de griji.

Aceste soluţii şi îmbunătăţiri, aduse constant serviciilor şi produselor, ne menţin pe locul 1 în NPS (Net Promoter Score) şi reconfirmă prioritatea noastră strategică: să oferim cea mai bună experienţă clienţilor.

Plăţi şi transferuri gratuite şi mai simple, în lei şi euro

Înaintea sărbătorilor de iarnă, clienţii ING au aflat că pot primi transferuri instant în euro, fără niciun comision, din toate ţările europene care au adoptat moneda euro, 24/7/365. Totodată, pot încasa instant şi din ţările din zona SEPA care nu folosesc euro, de la băncile care au aderat la schema de plăţi instant în euro, inclusiv din România. Zona SEPA include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Monaco, San Marino, Andorra şi Vatican.

Anul trecut, am fost prima bancă din România care a oferit acceptarea plăţilor prin RoPay la POS pentru un mare retailer - Auchan Retail România, după ce, în prima parte a anului, anunţasem lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice, prin scanarea unui cod QR. RoPay este serviciul naţional de plăţi instant cu mobilul, dezvoltat de TRANSFOND.

În plus, odată cu opţiunea de transfer RoPay Alias - serviciu integrat în schema naţională RoPay, care permite transferuri instant şi gratuite între persoane fizice, folosind doar numărul de telefon - serviciul a ajuns la peste 8 milioane de români. ING contribuie semnificativ la această cifră: aproximativ 80% dintre clienţi sunt deja înrolaţi în sistem, din totalul de 1,94 milioane de clienţi ai băncii.