Întâlnire NATO la Bruxelles pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Europa privind Groenlanda

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi Statele Unite privind Groenlanda, relatează dpa.

Ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, şi ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, vor participa la întâlnire la sediul NATO din Bruxelles, informează dpa.

Nu au fost planificate pentru moment nicio conferinţă de presă sau alte evenimente media, transmite dpa.

Întâlnirea are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump doreşte să preia controlul asupra Groenlandei, argumentând că un control al SUA asupra insulei este crucial pentru blocarea expansiunii ruseşti şi chineze, conform relatării dpa.

Aliaţii săi europeni din NATO, printre care şi Danemarca, se opun strict iniţiativei preşedintelui american, scrie dpa.

Groenlanda face parte din Danemarca, iar cu o populaţie puţin sub 57.000 de locuitori, insula a declarat în repetate rânduri că nu doreşte să devină parte a Statelor Unite, notează dpa.

Aliaţii NATO afirmă, de asemenea, că Groenlanda nu trebuie să fie preluată de SUA pentru a proteja Arctica, relatează dpa.

Trump a declarat sâmbătă că va impune taxe vamale de 10% pentru bunurile din opt ţări europene începând cu 1 februarie, care vor creşte la 25% de la 1 iunie dacă nu se va ajunge la un acord, însemnând "achiziţionarea completă şi totală" a Groenlandei, informează dpa.

Pe lângă Danemarca, vor fi afectate de taxele vamale Germania, Franţa, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Finlanda şi Suedia, a anunţat Trump, potrivit dpa.