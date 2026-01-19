Investiţie de 1,2 milioane de lei la Spitalul Judeţean Galaţi

Secţia de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi a fost dotată cu o linie chirurgicală ultraperformantă pentru tratarea cancerului. Investiţia a fost realizată de Consiliul Judeţean Galaţi, care a explicat că este vorba despre mai multe echipamente ce permit vindecarea mai rapidă a pacienţilor, în valoare de peste 1,2 milioane de lei.

Noile echipamente medicale destinate intervenţiilor chirurgicale moderne, minim invasive (linia de laparoscopie - endourologie 3D 4K) vor fi utilizate pentru intervenţii chirurgicale complexe, destinate tratării mai multor tipuri de cancer urologic, precum cancerul de prostată, rinichi şi vezică urinară.

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, a declarat: "Asigurarea celor mai bune condiţii pentru tratarea bolilor oncologice este o prioritate pentru noi. Acest set de echipamente este, de altfel, parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Judeţean, în valoare de 25 de milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care Spitalul Judeţean a fost dotat cu aparatură de ultimă generaţie, pentru a avea aici, la Galaţi, un Centru regional de excelenţă în tratarea cancerului”.

Noua linie de laparoscopie 3D 4K oferă imagini tridimensionale de înaltă definiţie, care le vor permite medicilor să lucreze cu o precizie mult mai mare. Astfel, tumorile vor putea fi îndepărtate mai eficient, ţesuturile sănătoase vor fi protejate mult mai bine, iar pacienţii vor beneficia de operaţii mai sigure, mai puţin traumatizante şi de o recuperare mai rapidă.

”Toate aceste investiţii înseamnă servicii medicale mai bune, înseamnă viaţă şi speranţă. Iar speranţa este primul pas spre vindecare!”, a subliniat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.