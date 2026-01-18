Iranul ameninţă cu război după declaraţiile lui Trump despre un „nou lider” pentru Khamenei

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război, conform AFP.

El reacţionează după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că vrea un „nou lider pentru Iran”, consemnează AFP.

„A venit timpul să căutăm un nou lider”, a declarat locatarul Casei Albe site-ului Politico, potrivit AFP.

„Un atac împotriva liderului suprem al ţării noastre echivalează cu un război total împotriva naţiunii iraniene”, avertizează Massoud Pezeshkian pe X, în persană, notează AFP.

„Acest om este un om bolnav, care ar trebui să-şi conducă ţara corect şi să înceteze să omoare oameni”, a declarat Donald Trump, conform AFP.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se află la putere din 1989, conform AFP.