Iranul redeschide spaţiul aerian

Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri, conform Reuters.

Iranul a închis spaţiul său aerian pentru toate zborurile, cu excepţia celor internaţionale către şi dinspre Iran, cu permisiunea oficială la ora 17:15 ET (22:15 GMT) miercuri, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA, informează Reuters.

Anunţul a fost eliminat puţin înainte de ora 22:00 ET, sau 03:00 GMT, potrivit serviciului de urmărire Flightradar24, care a arătat că cinci zboruri ale companiilor aeriene iraniene Mahan Air, Yazd Airways şi AVA Airlines au fost printre primele care au reluat zborurile deasupra ţării, notează Reuters.

La o oră similară săptămâna trecută, când spaţiul aerian a fost închis, zburau zeci de avioane deasupra Iranului, a declarat Flightradar24, potrivit Reuters.

Închiderea temporară a avut loc în contextul în care preşedintele Donald Trump analizează un răspuns la situaţia din Iran, care se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, relatează Reuters.

Statele Unite retrăgeau o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat ţările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac, scrie Reuters.

Barajele de rachete şi drone din tot mai multe zone de conflict reprezintă un risc ridicat pentru traficul aerian, subliniază Reuters.

Companiile aeriene indiene, printre cele mai afectate

Cea mai mare companie aeriană din India, IndiGo, a declarat că unele dintre zborurile sale internaţionale vor fi afectate de închiderea bruscă a spaţiului aerian al Iranului, potrivit Reuters.

Air India a precizat că zborurile sale utilizează rute alternative, ceea ce ar putea duce la întârzieri sau anulări, relatează Reuters.

Un zbor al companiei ruse Aeroflot cu destinaţia Teheran s-a întors la Moscova după închiderea spaţiului aerian, conform datelor Flightradar24, notează Reuters.

Miercuri dimineaţă, Germania a emis o „nouă directivă” prin care avertiza companiile aeriene din ţară să nu intre în spaţiul aerian iranian, la scurt timp după ce Lufthansa şi-a reorganizat operaţiunile de zbor în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, potrivit Reuters.

Statele Unite interzic deja tuturor zborurilor comerciale americane să survoleze Iranul şi nu există zboruri directe între cele două ţări, relatează Reuters.

Operatori aerieni precum flydubai şi Turkish Airlines au anulat mai multe zboruri către Iran în ultima săptămână, mai precizează Reuters.

„Mai multe companii aeriene au redus sau suspendat deja serviciile, iar majoritatea transportatorilor evită spaţiul aerian iranian”, a declarat Safe Airspace, un site administrat de OPSGROUP, citat de Reuters.

„Situaţia poate semnala activităţi suplimentare de securitate sau militare, inclusiv riscul lansării de rachete sau intensificarea apărării aeriene, crescând riscul de identificare eronată a traficului civil”, a avertizat Safe Airspace, potrivit Reuters.

Un avion al companiei Ukraine International Airlines a fost doborât de armata iraniană în 2020, incident în care au murit toţi cei 176 de pasageri şi membri ai echipajului, aminteşte Reuters.

Lufthansa a anunţat miercuri că va ocoli spaţiul aerian iranian şi irakian până la noi ordine şi că, de miercuri până luni săptămâna viitoare, va opera doar zboruri de zi către Tel Aviv şi Amman, pentru ca echipajele să nu fie nevoite să rămână peste noapte, relatează Reuters.

Unele zboruri ar putea fi, de asemenea, anulate ca urmare a acestor măsuri, a adăugat compania într-un comunicat, conform Reuters.

Compania aeriană italiană ITA Airways, în care Lufthansa Group este acţionar majoritar, a declarat că va suspenda la rândul său zborurile de noapte către Tel Aviv până marţea viitoare, scrie Reuters.