Irlanda a preluat şefia UE: cinci dosare-cheie pentru viitorul blocului comunitar

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Irlanda este obligată să gestioneze simultan războiul din Ucraina, extinderea Uniunii Europene spre est, negocierile privind viitorul buget multianual, tensiunile comerciale cu Statele Unite şi China şi reformele necesare pentru recâştigarea competitivităţii economice, după ce ieri, 1 iulie, a preluat preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

Practic, în următoarele şase luni, guvernul de la Dublin, condus de premierul Micheal Martin va avea misiunea de a conduce negocierile dintre cele 27 de state membre, de a construi compromisuri între interese naţionale adesea divergente şi de a menţine unitatea europeană într-un context internaţional caracterizat de incertitudine şi volatilitate fără precedent.

Este pentru a opta oară când Irlanda, stat membru al Uniunii Europene din 1973, preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE, însă de această dată provocările sunt incomparabil mai complexe decât în precedentele mandate. Sub sloganul „Puterea vine din unitate”, Dublinul îşi asumă rolul de mediator între capitalele europene într-o perioadă în care fiecare decizie poate avea consecinţe economice şi geopolitice majore.

• Controverse privind adoptarea unui nou pachet de sancţiuni la adresa Rusiei

Prima prioritate este adoptarea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Calendarul este extrem de strâns, deoarece Uniunea Europeană şi-a fixat data de 15 iulie drept termen-limită pentru ajungerea la un acord. Miza este uriaşă: în lipsa unui compromis, mecanismul european de plafonare a preţului petrolului rusesc va fi recalculat automat, iar, pe fondul evoluţiei pieţei energetice mondiale, plafonul actual de 44 de dolari pe baril ar putea creşte semnificativ, apropiindu-se sau chiar depăşind nivelul iniţial de 60 de dolari pe baril. Un asemenea scenariu ar reprezenta o gură de oxigen financiar pentru Moscova şi ar submina unul dintre principalele instrumente economice utilizate de Uniunea Europeană pentru a limita resursele financiare ale Kremlinului. Deşi diplomaţii europeni estimează că termenul-limită va putea fi respectat, negocierile sunt departe de a fi simple. Bulgaria şi-a exprimat deja opoziţia faţă de includerea în lista sancţiunilor a Patriarhului Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, şi a lui Vagit Alekperov, fondatorul grupului petrolier Lukoil, iar autorităţile de la Sofia avertizează că sunt pregătite să îşi folosească dreptul de veto. În paralel, alte state membre solicită modificări privind restricţiile asupra importurilor de peşte din Rusia, asupra transportului de gaz natural lichefiat şi asupra interdicţiilor de intrare aplicate militarilor ruşi. Irlanda va trebui să găsească echilibrul între fermitatea politică dorită de majoritatea statelor membre şi interesele economice specifice ale unor capitale europene.

A doua prioritate a preşedinţiei irlandeze a UE priveşte procesul de extindere al blocului comunitar, într-un moment în care Bruxellesul încearcă să transforme aderarea Ucrainei şi Republicii Moldova dintr-un proiect politic într-un proces tehnic accelerat. Schimbarea de guvern de la Budapesta a creat speranţe privind depăşirea blocajelor care au încetinit negocierile în ultimii doi ani, iar în timpul preşedinţiei cipriote au fost deja deschise primele capitole de negociere cu cele două state candidate. Totuşi, optimismul este temperat de poziţia prudentă a noului executiv ungar, care preferă o abordare graduală şi nu doreşte accelerarea excesivă a procesului.

Cu toate acestea, Irlanda şi-a propus să deschidă cât mai multe dintre cele cinci grupuri de capitole rămase în negocierile cu Ucraina şi Republica Moldova, sperând ca măcar unul sau două dintre acestea să fie lansate înainte de vacanţa de vară europeană, iar celelalte în cursul toamnei. În acelaşi timp, Dublinul va coordona negocierile cu Muntenegru, stat considerat cel mai avansat candidat la aderare, care urmăreşte închiderea tuturor capitolelor până la sfârşitul anului şi trecerea la redactarea tratatului de aderare. Pentru Bruxelles, acest document este deosebit de important deoarece ar urma să devină modelul juridic pentru viitoarele extinderi ale Uniunii, ceea ce transformă negocierile într-un exerciţiu extrem de sensibil, în care fiecare stat membru va încerca să introducă propriile garanţii, perioade de tranziţie şi mecanisme de protecţie.

• Finalizarea negocierilor pentru următorul cadru financiar european multianual, prioritară pentru guvernul de la Dublin

O a treia provocare majoră o reprezintă negocierea viitorului buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034, care va defini direcţia strategică a proiectului european pentru întregul deceniu. Discuţiile sunt deja tensionate după ce preşedinţia cipriotă a propus o reducere moderată, de aproximativ 2%, faţă de proiectul iniţial al Comisiei Europene, evaluat la aproximativ 2000 miliarde de euro. Statele contributoare nete, precum Ţările de Jos şi Suedia, au considerat însă că ajustările sunt insuficiente, în timp ce beneficiarii tradiţionali ai fondurilor europene insistă pentru păstrarea alocărilor destinate agriculturii şi politicii de coeziune. Irlanda are sarcina dificilă de a construi un nou compromis financiar care să împace tabere aflate pe poziţii aproape ireconciliabile. În acelaşi timp, negocierile vor include una dintre cele mai sensibile teme din ultimii ani: introducerea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene, respectiv noi taxe sau surse de venit la nivel european care să permită finanţarea ambiţiilor strategice ale blocului comunitar fără majorarea contribuţiilor naţionale. Varianta irlandeză a documentului de negociere este aşteptată în luna octombrie şi va reprezenta baza ultimelor discuţii politice dintre şefii de stat şi de guvern, care încearcă să finalizeze acordul până la sfârşitul anului, înainte ca seria alegerilor din Franţa, Italia, Spania şi Polonia, programate în 2027, să complice şi mai mult negocierile.

Pe agenda Dublinului figurează şi deteriorarea accelerată a relaţiilor comerciale cu cele mai importante economii ale lumii. Relaţiile cu administraţia americană sunt marcate de ameninţarea preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor tarife de 100% pentru statele europene care taxează serviciile digitale. Chiar dacă politica comercială este competenţa exclusivă a Comisiei Europene, preşedinţia Consiliului UE va trebui să păstreze unitatea celor 27 de state membre în eventualitatea unei escaladări a conflictului transatlantic, într-un moment în care interesele economice ale capitalelor europene diferă considerabil.

În paralel, relaţiile comerciale dintre Bruxelles şi Beijing intră într-o nouă fază de tensiune după ce deficitul comercial al Uniunii Europene în raport cu China a ajuns la aproximativ 360 de miliarde de euro în 2025. Comisia Europeană solicită Beijingului măsuri concrete pentru reducerea dezechilibrului şi limitarea exporturilor de produse puternic subvenţionate către piaţa europeană, avertizând că, în lipsa unor rezultate până în octombrie, Uniunea va adopta instrumente comerciale suplimentare. Şi în acest caz, Irlanda va trebui să gestioneze diferenţele dintre statele membre care solicită măsuri dure împotriva Chinei şi cele care preferă menţinerea unei relaţii economice cât mai stabile.

• Consolidarea pieţei unice, un dosar important pentru noua preşedinţie a Consiliului UE

Un alt obiectiv important pentru preşedinţia irlandeză a Consiliului UE este accelerarea reformelor economice interne necesare pentru consolidarea pieţei unice europene şi creşterea competitivităţii Uniunii într-o lume dominată tot mai mult de concurenţa tehnologică dintre Statele Unite şi China. În timpul preşedinţiei cipriote, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au convenit asupra unei foi de parcurs denumite „One Europe, One Market Roadmap”, care stabileşte un calendar ambiţios pentru adoptarea principalelor reforme economice până la sfârşitul anului 2026. Irlanda trebuie să accelereze negocierile privind Uniunea Economiilor şi Investiţiilor, legislaţia europeană în domeniul securităţii cibernetice, proiectul monedei euro digitale, aşa-numitul „regim 28”, destinat simplificării activităţii companiilor pe piaţa unică, precum şi controversatul Industrial Accelerator Act. Acest ultim proiect urmăreşte introducerea unor condiţii mai stricte pentru companiile din afara Uniunii Europene care doresc acces la achiziţiile publice şi investiţiile europene, însă statele membre nu au reuşit încă să ajungă la un consens privind definiţia practică a conceptului „Made in Europe”. China a avertizat deja că adoptarea unei asemenea legislaţii ar putea determina măsuri de retorsiune împotriva companiilor europene.

Dincolo de aceste cinci dosare strategice, Irlanda începe mandatul şi cu o problemă internă care riscă să devină rapid una europeană. Autorităţile de la Dublin desfăşoară o investigaţie privind relaţiile comerciale dintre rafinăria Aughinish Alumina, cea mai mare rafinărie de alumină din Europa, şi economia rusă. Potrivit unor investigaţii jurnalistice publicate în această primăvară, alumina produsă în Irlanda ar ajunge la topitorii controlate de compania rusă Rusal, iar aluminiul rezultat ar intra ulterior în lanţuri de aprovizionare utilizate inclusiv de producători ruşi din industria de apărare. Compania susţine că activitatea sa respectă integral legislaţia europeană, deoarece alumina nu face obiectul sancţiunilor UE şi că exporturile către Rusia au reprezentat aproximativ 45% din vânzările totale în 2025, proporţie estimată să se menţină şi în 2026. Dacă ancheta guvernamentală va confirma suspiciunile, executivul irlandez s-ar putea confrunta cu o alegere extrem de dificilă: susţinerea extinderii sancţiunilor europene asupra aluminei sau protejarea unuia dintre cei mai importanţi angajatori industriali ai ţării.