Jandarmii, provocaţi de protestatarii rămaşi

După ce o mare parte dintre manifestanţi a plecat din Piaţa Victoriei, au început provocările din partea celor rămaşi, potrivit Digi24.

„În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine. Totodată, aceştia au aruncat în direcţia jandarmilor şi două panouri metalice. Elementele noastre de dialog fac apel la calm şi cooperare între protestatari şi forţele de ordine. Subliniem faptul că, din informaţiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită şi, pentru detensionarea situaţiei şi redobândirea caracterului paşnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă. De asemenea, vom efectua verificări specifice pentru identificarea persoanelor care au încălcat cadrul legal în vigoare şi aplicarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Jandarmeria Română, conform sursei citate.