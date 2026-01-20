Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Jucătorii Senegalului, primiţi ca adevăraţi eroi la Dakar

O.D.
Sport / 20 ianuarie, 11:12

Jucătorii Senegalului, primiţi ca adevăraţi eroi la Dakar

Echipa de fotbal a Senegalului, care a câştigat titlul de campioană a Africii după victoria cu Marocul (1-0) duminică la Rabat, a aterizat, luni seara târziu, în ţara sa, fiind întâmpinată călduros la ieşirea din avion de către şeful statului senegalez.

Leii de la Teranga, care au sosit cu un zbor special puţin înainte de miezul nopţii, provenind din Maroc, au fost felicitaţi de preşedintele senegalez Bassirou Diomaye Faye, de prim-ministrul Ousmane Sonko, precum şi de membrii guvernului.

Câteva sute de suporteri înfocaţi au aşteptat ore întregi în jurul aeroportului pentru a sărbători întoarcerea campionilor lor, care au ajuns cu câteva ore întârziere faţă de ora prevăzută. După aterizare, coechipierii căpitanului Idrissa Gueye s-au urcat într-un autobuz cu etaj pentru a prezenta trofeul fanilor prezenţi în jurul aeroportului.„Eroici!”, titra luni pe prima pagină cotidianul Le Soleil. „Din iad în paradis, Leii au trecut prin toate emoţiile” la finalul unui „scenariu nebunesc” în această finală câştigată cu 1-0 după prelungiri, scrie ziarul.

Acest moment de imensă bucurie este unul dintre puţinele pe care le-a cunoscut ţara în ultimii ani, care a trecut între 2021 şi 2024 prin grave tulburări politice care au provocat zeci de morţi. Senegalul se confruntă, de asemenea, în prezent cu o situaţie economică şi socială dificilă. „De neuitat”,, titra L'Observateur pe prima pagină, salutând

„Sadio, omul care a refuzat înfrângerea istoriei”, cu un portret al jucătorului. În faţa gazdei marocane, vedeta senegaleză Sadio Mane - în timp ce coechipierii săi furioşi părăsiseră terenul pentru a protesta împotriva penalty-ului discutabil acordat lui Brahim Diaz în prelungiri, imediat după un gol refuzat Senegalului - i-a îndemnat să se întoarcă pe teren pentru a termina meciul.

Acest titlu răsplăteşte cea de-a doua naţiune africană în clasamentul FIFA, după Maroc, şi cea mai constantă echipă de pe continent, cu trei finale (pentru două titluri în 2021 şi 2025) ale Cupei Africii în ultimele patru ediţii. Cu toate acestea, finala s-a desfăşurat într-un context tensionat, alimentat de tensiunile apărute cu câteva zile înainte de meci şi de criticile din Senegal cu privire la primirea rezervată jucătorilor la Rabat, în special lipsa pretinsă de securitate la sosirea lor la gara din Rabat, denunţată de selecţionerul Senegalului, Pape Thiaw.

La rândul său, Federaţia Regală Marocană de Fotbal a afirmat luni într-un comunicat că va recurge la proceduri legale la Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) şi la FIFA „pentru a decide cu privire la retragerea echipei naţionale senegaleze de pe teren în timpul finalei împotriva echipei naţionale marocane” şi cu privire la „evenimentele care au însoţit această decizie, în urma anunţării de către arbitru a unui penalty considerat corect în unanimitate de către specialişti”. „Această situaţie a avut un impact semnificativ asupra desfăşurării normale a meciului şi asupra performanţei jucătorilor”, adaugă comunicatul.

Luni, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „scenele inacceptabile” din timpul finalei, acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului. El a solicitat „instanţelor disciplinare competente ale CAF” să ia „măsurile corespunzătoare”.

