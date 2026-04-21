Kaspersky prezintă strategia pentru 2026 a proiectului global Kids Cyber Resilience

S.B.
Companii / 21 aprilie, 15:13

Kaspersky prezintă strategia pentru 2026 a proiectului global Kids Cyber Resilience

Kaspersky îşi dezvăluie planurile pentru 2026 privind proiectul global Kids Cyber Resilience, marcând un nou val de activităţi educaţionale care vor fi lansate în regiunile Asia-Pacific şi EMEA. Compania va organiza ateliere interactive şi webinarii pentru a oferi profesorilor şi părinţilor cunoştinţele necesare pentru a-i face pe copii mai rezilienţi în faţa ameninţărilor online şi pentru a-i ajuta să îşi dezvolte abilităţile necesare pentru a naviga în siguranţă şi cu uşurinţă în mediul digital.

Promovarea unei culturi a securităţii digitale reprezintă una dintre principalele priorităţi ale Kaspersky. Prin intermediul proiectului Kids Cyber Resilience, compania a oferit cadrelor didactice şi părinţilor cunoştinţe practice pentru îmbunătăţirea securităţii online a copiilor şi pentru asigurarea unei experienţe digitale fără griji. De la lansarea iniţiativei în 2023, peste 1.500 de participanţi au luat parte la sesiunile educaţionale organizate de Kaspersky la nivel global.

În 2026, proiectul îşi va continua extinderea globală printr-o serie de activităţi planificate în mai multe regiuni. Participanţii vor explora competenţe esenţiale de siguranţă digitală, de la recunoaşterea tentativelor de phishing şi evitarea site-urilor maliţioase până la securizarea conturilor de social media şi dezvoltarea unor obiceiuri mai sigure în ceea ce priveşte gaming-ul şi distribuirea de conţinut. Module speciale ale programului sunt dedicate prevenirii cyberbullying-ului şi gestionării confidenţialităţii digitale, precum şi oferirii de ghidaj pentru a ajuta tinerii să facă faţă experienţelor online negative şi să îşi revină după acestea. Lista iniţiativelor viitoare include următoarele evenimente:

- În Rusia, este planificat un webinar pentru profesorii din învăţământul primar şi gimnazial pe 25 aprilie. Webinarul va fi organizat în parteneriat cu o fundaţie caritabilă locală. Având în vedere că datele Kaspersky arată că elevii din regiune petrec aproximativ patru ore pe zi online, ceea ce ridică îngrijorări legate de riscurile digitale în rândul copiilor, sesiunea îi va ajuta pe profesori să recunoască ameninţările online frecvente şi să sprijine elevii care se confruntă cu acestea.

- În septembrie, proiectul va reveni în regiunea Asia-Pacific, unde a dezvoltat deja reţele extinse în Singapore, India, Filipine, Malaysia, Vietnam şi Hong Kong. Anul acesta, proiectul va debuta în Thailanda, printr-un atelier dedicat profesorilor şi educatorilor, axat pe siguranţa online, protecţia datelor, riscurile de confidenţialitate în social media şi dezinformare.

- De asemenea, până la finalul anului, Kaspersky intenţionează să lanseze proiectul Kids Cyber Resilience în Orientul Mijlociu, o regiune care acordă o atenţie deosebită educaţiei în domeniul securităţii cibernetice. Prin aceste activităţi viitoare, Kaspersky va continua efortul său principal de a consolida rezilienţa cibernetică a noii generaţii, implicând şcoli şi comunităţi locale.

Pe lângă evenimentele planificate, trei publicaţii sunt programate pentru lansare în acest an: două ghiduri didactice pentru educatori, disponibile în mai multe limbi, şi un studiu care analizează modul în care părinţii gestionează şi protejează confidenţialitatea copiilor lor.

În 2025, proiectul Kids Cyber Resilience a fost implementat cu succes în mai multe regiuni, derulând o serie de iniţiative cu impact pentru elevi, familii şi educatori, în colaborare cu ONG-uri locale şi instituţii educaţionale. Aproape 500 de participanţi din Indonezia, Hong Kong, Malaysia şi Egipt au luat parte la activităţi interactive privind securitatea datelor, confidenţialitatea digitală, ingineria socială şi bunăstarea online, dobândind cunoştinţe practice pentru dezvoltarea rezilienţei cibernetice.

Proiectul Kids Cyber Resilience al Kaspersky face parte dintr-o iniţiativă educaţională mai amplă a companiei - Kaspersky Academy. Ceea ce a început în 2010 ca un program de sprijin pentru tinerii specialişti IT s-a transformat într-un ecosistem global de training-uri, ateliere şi parteneriate cu universităţi şi experţi din industrie. Astăzi, Kaspersky Academy îi ajută pe studenţi, profesionişti şi educatori să îşi dezvolte competenţele în domeniul securităţii cibernetice prin cursuri practice susţinute de specialişti ai companiei, transformând concepte complexe de securitate în cunoştinţe accesibile şi aplicabile.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

