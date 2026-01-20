Kelemen Hunor: ”Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că pachetul de măsuri economice asupra căruia au convenit liderii coaliţiei nu este neapărat o monedă de schimb pentru aprobarea reformei administraţiei, potrivit news.ro.

”E absolut logic să mergi şi cu acest pachet”, crede liderul UDMR, precizând că ”nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri”.

Kelemen Hunor a vorbit, luni seară, la Euronews România, despre pachetul de măsuri economice asupra căruia s-a convenit în şedinţa Coaliţiei.

Întrebat dacă pachetul economic a fost moneda de schimb pentru adoptarea reformei administraţiei, Kelemen Hunor a declarat: ”Nu e moneda de schimb neapărat, dar, undeva, e absolut logic să mergi şi cu acest pachet, fiindcă noi, încă de anul trecut, am promis că vom veni cu stimulente pe partea de economie. Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget şi împreună cu această reformă în administraţie”.

Potrivit liderului UDMR, unele prevederi se vor aplica din acest an, altele de anul viitor.

”Trebuie să existe acest pachet şi nutresc speranţa, ca să mă exprim aşa, că până la sfârşitul lunii ianuarie putem să mergem în faţa Parlamentului sau poate să meargă Guvernul în faţa Parlamentului cu angajarea răspunderii”, a expicat Kelemen Hunor.

El a menţionat că pachetul ar urma să cuprindă mai multe măsuri - şi credite financiare, şi reinvestirea profitului, şi neimpozitarea profitului.

”Sigur că trebuie stabilite şi domeniile, că nu poţi să dai la toată lumea, trebuie văzute acele sectoare economice unde România poate să producă şi unde are capacitatea de a fi competitivă. Nu vreau să intru eu în toate amănuntele, fiindcă mâine-poimâine, în zilele astea vor mai fi discuţii la Ministerul de Finanţe, dar important este să stimulăm economia, să avem locuri de muncă şi creştere economică, paralel cu reducerea cheltuierilor”, a mai declarat liderul UDMR.

Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unei pachet de relansare economică, au precizat surse PSD după şedinţă.

De asemenea, s-a decis constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026.

Ulterior, PNL a anunţat, printr-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie. Măsurile din pachetul legistativ economic ar urma să fie gata până în 26 ianuarie.