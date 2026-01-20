Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kelemen Hunor: ”Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe”

S.B.
Politică / 20 ianuarie, 09:48

Kelemen Hunor: ”Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că pachetul de măsuri economice asupra căruia au convenit liderii coaliţiei nu este neapărat o monedă de schimb pentru aprobarea reformei administraţiei, potrivit news.ro.

”E absolut logic să mergi şi cu acest pachet”, crede liderul UDMR, precizând că ”nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri”.

Kelemen Hunor a vorbit, luni seară, la Euronews România, despre pachetul de măsuri economice asupra căruia s-a convenit în şedinţa Coaliţiei.

Întrebat dacă pachetul economic a fost moneda de schimb pentru adoptarea reformei administraţiei, Kelemen Hunor a declarat: ”Nu e moneda de schimb neapărat, dar, undeva, e absolut logic să mergi şi cu acest pachet, fiindcă noi, încă de anul trecut, am promis că vom veni cu stimulente pe partea de economie. Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget şi împreună cu această reformă în administraţie”.

Potrivit liderului UDMR, unele prevederi se vor aplica din acest an, altele de anul viitor.

”Trebuie să existe acest pachet şi nutresc speranţa, ca să mă exprim aşa, că până la sfârşitul lunii ianuarie putem să mergem în faţa Parlamentului sau poate să meargă Guvernul în faţa Parlamentului cu angajarea răspunderii”, a expicat Kelemen Hunor.

El a menţionat că pachetul ar urma să cuprindă mai multe măsuri - şi credite financiare, şi reinvestirea profitului, şi neimpozitarea profitului.

”Sigur că trebuie stabilite şi domeniile, că nu poţi să dai la toată lumea, trebuie văzute acele sectoare economice unde România poate să producă şi unde are capacitatea de a fi competitivă. Nu vreau să intru eu în toate amănuntele, fiindcă mâine-poimâine, în zilele astea vor mai fi discuţii la Ministerul de Finanţe, dar important este să stimulăm economia, să avem locuri de muncă şi creştere economică, paralel cu reducerea cheltuierilor”, a mai declarat liderul UDMR.

Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unei pachet de relansare economică, au precizat surse PSD după şedinţă.

De asemenea, s-a decis constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026.

Ulterior, PNL a anunţat, printr-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie. Măsurile din pachetul legistativ economic ar urma să fie gata până în 26 ianuarie.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb