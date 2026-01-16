Kievul va închide şcolile până la 1 februarie din cauza atacurilor din partea Rusiei

Primarul din Kiev Vitali Kliciko a anunţat că şcolile din capitala ucraineană urmează să fie închise, până la 1 februarie, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului, potrivit AFP.

„Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 fenruarie”, a anunţat Kliciko, conform sursei citate.

Administraţia municipală a anunţat că instaurează, începând de vineri, măsuri în vederea economisii electrictăţii, prin reducerea iluminatului public al străzilor la 20% din capacitate, a informat AFP.

La 9 ianuarie, atacuri ruseşti care au avut ca ţintă sistemul enegetic al Kievului au cauzat unele dintre cele mai grave întreruperi ale curentului şi încălzirii de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022, a mai relatat sursa menţionată.