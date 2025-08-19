Kremlinul a calificat discuţiile de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomaţie”

Kremlinul a calificat întâlnirile de luni de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomaţie”, relatează Sky News, de la care precizăm următoarele.

În primele comentarii de la Moscova după încheierea întâlnirilor, Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, a scris pe X: „Astăzi este o zi importantă pentru diplomaţie, cu accent pe o pace durabilă, nu pe un armistiţiu temporar”.

Anterior, Volodimir Zelenski declarase că Vladimir Putin a fost cel care a sugerat o întâlnire bilaterală între ei, urmată de una la care să participe şi SUA.

Donald Trump a afirmat, de asemenea, că Putin va accepta garanţiile de securitate convenite şi că lucrează la o întâlnire între liderii rus şi ucrainean.

El l-a sunat luni pe Vladimir Putin după ce a discutat la Casa Albă cu liderii europeni şi cu Zelenski.

Consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Uşakov, a spus că Trump şi Putin au vorbit despre „ridicarea rangului” reprezentanţilor care participă la negocierile ruso-ucrainene, dar nu a menţionat nimic despre un summit.

În schimb, cancelarul german Friedrich Merz spune că întâlnirea Putin - Zelenski ar putea avea loc în două săptămâni, cel puţin aşa şi-ar dori Donald Trump, însă liderul de la Berlin nu este sigur că Putin va avea „curajul” să se prezinte la o astfel de reuniune.