Lavrov a confirmat că Rusia pregăteşte propuneri pentru un posibil test nuclear

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că se lucrează la ordinul preşedintelui Vladimir Putin privind pregătirea unor propuneri pentru un posibil test nuclear al Rusiei, a relatat agenţia TASS, citată de Reuters.

„În ceea ce priveşte instrucţiunile preşedintelui Vladimir Putin date la reuniunea Consiliului de Securitate din 5 noiembrie, acestea au fost acceptate pentru punere în aplicare şi se lucrează la ele. Publicul va fi informat cu privire la rezultate”, a afirmat Lavrov, potrivit TASS, care nu a precizat locul declaraţiilor.

Ordinul lui Putin a fost emis ca reacţie la anunţul preşedintelui american Donald Trump de săptămâna trecută, potrivit căruia Statele Unite vor relua testele nucleare. Rusia nu a primit, însă, nicio clarificare oficială din partea Washingtonului, a precizat Lavrov.

Relaţiile dintre Moscova şi Washington s-au deteriorat accentuat în ultimele săptămâni, după ce preşedintele Trump, frustrat de lipsa progreselor în negocierile privind războiul din Ucraina, a anulat un summit planificat cu Putin şi a impus primele sancţiuni împotriva Rusiei de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie.

Declaraţiile ministrului de externe vin după ce absenţa sa de la reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei de miercuri a alimentat speculaţii privind o posibilă dizgraţie la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat aceste informaţii, afirmând că „Lavrov continuă să ocupe funcţia de ministru de externe”. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a confirmat că ministrul a lipsit de la şedinţă, dar a adăugat că „asta se mai întâmplă”.

Potrivit Kommersant, Lavrov ar fi lipsit „de comun acord” de la reuniune. Observatorii au remarcat, însă, că el a fost singurul membru permanent al Consiliului care nu a participat la întâlnire. Totodată, Putin a decis ca delegaţia rusă la summitul G20 de la Johannesburg, de la sfârşitul lunii, să fie condusă nu de Lavrov, ci de adjunctul şefului de cabinet al preşedinţiei, Maksim Oreşkin.

Lavrov, în vârstă de 75 de ani, este unul dintre cei mai longevivi membri ai administraţiei Putin, conducând diplomaţia rusă de peste două decenii şi fiind considerat unul dintre artizanii politicii externe agresive a Kremlinului.