Lula şi von der Leyen au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE - Mercosur

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE.

Acordul este „foarte bun, în special pentru lumea democratică şi pentru multilateralism”, a declarat Lula da Silva în faţa jurnaliştilor, potrivit EFE.

„Este puterea parteneriatului şi a deschiderii”, a adăugat Ursula von der Leyen, concluzionând că „astfel, creăm o prosperitate adevărată”, relatează EFE.

Prin intermediul Mercosur, cele două blocuri transmit „un mesaj foarte puternic într-un moment în care dreptul internaţional este ameninţat, când ţări precum China practică o concurenţă neloială în comerţul internaţional şi când ţări precum Statele Unite îşi majorează tarifele”, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent şi el la Rio, potrivit EFE.

În contextul tensiunilor geopolitice globale, Lula şi Ursula von der Leyen au subliniat că alianţa dintre UE şi Mercosur depăşeşte dimensiunea strict comercială, notează EFE.

„Uniunea Europeană şi Mercosur împărtăşesc valori precum respectul pentru democraţie, statul de drept şi drepturile omului”, a afirmat liderul de stânga brazilian, conform EFE.

Preşedinta Comisiei Europene a lăudat, la rândul său, conducerea lui Lula, pe care a descris-o ca fiind bazată pe angajamentul faţă de democraţie, o ordine internaţională bazată pe reguli şi respect, în special faţă de alte ţări, relatează EFE.

Referindu-se la tema „materiilor prime critice”, aflată la intersecţia intereselor economice şi a suveranităţii naţionale, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa şi Brazilia „se îndreaptă spre un acord politic foarte important” privind investiţii comune în litiu, nichel şi elemente de pământuri rare, potrivit EFE.

În opinia sa, un astfel de acord este „esenţial pentru tranziţia digitală şi ecologică, precum şi pentru independenţa strategică”, într-o lume în care mineralele riscă să devină un instrument de coerciţie, notează agenţia spaniolă.

Lula da Silva, aflat la conducerea celei mai mari economii din America Latină şi a unei puteri agricole mondiale, a jucat un rol crucial în avansarea acordului UE-Mercosur, însă nu va participa la ceremonia oficială de semnare, informează EFE.

După semnarea programată sâmbătă, la Asuncion, acordul comercial care creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume va trebui ratificat de Parlamentul European, un vot care se anunţă strâns, chiar dacă o majoritate pare favorabilă tratatului, potrivit EFE.

Întâlnirea de la Rio şi semnarea acordului au loc într-un moment sensibil pentru America de Sud, în contextul noii situaţii generate de capturarea, pe 3 ianuarie, a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, în cadrul unei operaţiuni militare americane, mai informează EFE.