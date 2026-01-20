Lumea fotbalului îşi manifestă sprijinul după accidentul feroviar din Cordoba

După coliziunea dintre două trenuri în apropiere de Cordoba, duminică seara, care a provocat până în prezent moartea a 39 de persoane, fotbalul spaniol şi-a multiplicat omagiile aduse victimelor şi manifestările de sprijin.

Preşedintele guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a decretat luni după-amiază trei zile de doliu naţional după deraierea unui tren care a intrat în coliziune cu un alt convoi feroviar care circula în sens invers, duminică seara, la Adamuz, lângă Cordoba, în Andaluzia. Bilanţul accidentului este, pentru moment, de 39 de morţi şi peste 150 de răniţi. Luni seara, 43 de persoane erau încă spitalizate, dintre care 12 la terapie intensivă.

David Cordon (50 de ani), tatăl fotbalistului de la Getafe „Davinchi” (18 ani), care se afla în trenul lovit care făcea legătura între Madrid şi Huelva, se numără printre persoanele spitalizate. Fostul internaţional de fotbal pe plajă - campion european (2001, 2004), de două ori vicecampion mondial (2003, 2004) şi ales cel mai bun jucător al Campionatului Spaniei (2004) - asistase în după-amiaza respectivă, împreună cu fiul său, la meciul din Liga dintre Getafe şi Valencia (0-1).

Fundaşul stânga, recrutat în această vară de Getafe, a postat luni pe reţelele sale sociale: „Hristoase, îmi pun credinţa şi voinţa în tine: orice s-ar întâmpla, cred în tine şi în iubirea ta eternă”. Getafe a cerut în legătură cu această informaţie „cel mai mare respect, cea mai mare prudenţă şi cea mai mare solidaritate. Păstrăm speranţa în inimile noastre”.

Imediat după anunţarea acestei tragedii, lumea fotbalului spaniol şi-a exprimat emoţia şi solidaritatea. Cluburile amatoare şi profesionale spaniole, printre care cele mai prestigioase (Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis şi Sevilla FC...) au publicat comunicate în care şi-au exprimat „condoleanţele”, „durerea”, „solidaritatea” sau „sprijinul” faţă de victime şi familiile acestora.

Luni dimineaţă, la fel ca jucătorii şi staff-ul Real Madrid, o mulţime de echipe, din toate categoriile, au ţinut un minut de reculegere înainte de a începe antrenamentul. Înainte de conferinţa de presă, antrenorul Realului, Alvaro Arbeloa, şi Kylian Mbappe şi-au exprimat, de asemenea, emoţia. „Am vrut să-mi îndrept gândurile către toate victimele din Cordoba”, a declarat Mbappe. „Am văzut ce s-a întâmplat, aşa că este important să ne gândim la toate familiile, taţii, mamele, fraţii şi surorile care au pierdut pe cineva drag. Ne gândim la ei şi nu trebuie să uităm că există lucruri mult mai importante decât fotbalul.”

În semn de omagiu adus victimelor, luni seara s-a ţinut un minut de reculegere înaintea ultimelor două meciuri din Liga şi Liga 2: Elche-Sevilla FC şi Granada-Eibar. Se va ţine un minut de reculegere şi înaintea meciurilor de acasă ale Real Madrid şi Villarreal, marţi seara, în Liga Campionilor (ora 22:00).