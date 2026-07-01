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Macro Newsletter 01 Iulie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 1 iulie

Macro Newsletter 01 Iulie 2026

Indicele încrederii în perspectivele economice ale zonei euro a crescut în luna iunie 2026, până la 95 de puncte, de la 93,7 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii consumatorilor a crescut cu 1,3 puncte, până la -17,7 puncte. Indicele încrederii pentru UE a crescut până la 95,1 puncte, de la 93,8 puncte, pe fondul creşterii încrederii consumatorilor cu 1,2 puncte, până la -17 puncte. Indicele încrederii în economia României a înregistrat o scădere puternică, de 7,3 puncte, cea mai mare din UE, până la 83,5 puncte, cel mai redus nivel din iunie 2020, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor până la -34,6 puncte, de la -32,2 puncte, şi a scăderii încrederii din industrie cu 0,2 puncte, până la -2,9 puncte. (Comisia Europeană)

Creditul acordat rezidenţilor din zona euro a crescut cu o rată anuală de 2,4% în luna mai 2026, pe fondul unei creşteri anuale de 0,1% a creditului guvernamental şi a unui avans de 3,3% a creditului neguvernamental. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei a crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri anuale de 5,2% a creditului de consum. Creditul ipotecar rezidenţial a crescut cu o rată anuală de 3,1%, iar creditul acordat companiilor nefinanciare şi-a accelerat creşterea anuală până la 4%, de la 3,4% în luna anterioară. (BCE)

Creditul acordat gospodăriilor din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală la 4,1% în luna mai 2026, de la 4%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală la 8,9%, de la 8,7%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,7%, iar creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală la 3,4%, de la 3,3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 7,7%, după o creştere de 9,4%, pe fondul unei creşteri anuale de 3,9% a creditelor acordate IMM-urilor şi a unei creşteri anuale de 9,8% a creditelor acordate companiilor mari. (Bank of England)

Preţurile de consum din Belgia şi-au temperat creşterea anuală în iunie 2026, până la 3,4%, de la 4,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după o scădere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 0,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,6%, după o creştere de 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1%. (Statistics Belgium)

Indicele încrederii producătorilor industriali din Ţările de Jos a crescut peste aşteptări în luna iunie 2026, până la 1,3 puncte, cel mai ridicat nivel din august 2022, de la -2 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor privind activitatea viitoare a crescut până la 14,5 puncte, de la 4,6 puncte în luna anterioară. Indicele comenzilor noi a scăzut până la -7 puncte, de la -6,5 puncte, iar indicele stocurilor a crescut până la -3,5 puncte, de la -5,2 puncte. (CBS Netherlands)

Volumul vânzărilor retail din Irlanda a crescut în luna mai 2026 cu o rată anuală de 0,8%, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o scădere de 0,4%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,1%, de la 0,3% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 1%. (CSO Ireland)

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