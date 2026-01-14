Macro Newsletter 14 Ianuarie 2026

Producţia industrială din Cehia a crescut cu o rată anuală de 5,7% în noiembrie 2025, după o creştere de 1,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,4%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 6,4%, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,5%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 2,6%, după o creştere de 2,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,6%. (CZSO)

• Producţia industrială din Suedia şi-a temperat creşterea anuală în noiembrie 2025, până la 3,4%, de la 5,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după un declin de 7,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 3,4%, după o creştere de 5,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 5,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 7%. (SCB Sweden)

Producţia industrială din Finlanda şi-a temperat creşterea anuală în noiembrie 2025, până la 1,9%, de la 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 2,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 0,8%, după o creştere de 3,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,6%. (Statistics Finland)

Producţia industrială din Turcia a crescut cu o rată anuală de 2,4% în noiembrie 2025, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,5%, după o scădere de 0,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 1,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 0,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%. (TurkStat)

Preţurile de consum din Lituania şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,4%, de la 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,1%, de la 4,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 0,5%, după o creştere de 1,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (Statistics Lithuania)

Preţurile de consum din Norvegia şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,2%, de la 3% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,2%, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 3,9%, după o creştere de 3,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (Statistics Norway)