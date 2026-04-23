Macro Newsletter 23 Aprilie 2026

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a scăzut puternic şi în aprilie 2026, până la -17,2 puncte, cel mai redus nivel din decembrie 2022, de la -0,5 puncte în luna precedentă, pe fondul unei scăderi a indicelui situaţiei curente până la -73,7 puncte, de la -62,9 puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o scădere de 11,9 puncte, până la -20,4 puncte, pe fondul unei scăderi cu 13,1 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -43 de puncte. (ZEW)

Preţurile producătorilor industriali din Germania au crescut peste aşteptări în martie 2026, cu o rată lunară de 2,5%, după un declin de 0,5% în luna anterioară, iar scăderea anuală s-a temperat până la 0,2%, de la 3,3% în luna precedentă. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 1,9%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 1,9%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 3,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 7,5%. (Destatis)

Producţia industrială din SUA şi-a temperat creşterea anuală în martie 2026, până la 0,7%, de la 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare neaşteptate, de 0,5%, după un avans de 0,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,3%. (Federal Reserve)

Activitatea în industria prelucrătoare din districtul Federal Reserve Philadelphia a înregistrat o expansiune peste aşteptări în aprilie 2026. Indicele general al condiţiilor de afaceri a crescut până la 26,7 puncte, de la 18,1 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a crescut până la 33 de puncte, de la 8,6 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit s-a accentuat, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a crescut cu 14,6 puncte, până la 59,3 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut cu 12,3 puncte, până la 33,5 puncte. (FRB of Philadelphia)

Preţurile de consum din Austria şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,2%, de la 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,7%, de la 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%. (Statistik Austria)

Preţurile de consum din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,4%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4%, după o creştere de 5,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,7%, de la 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (StatCan)