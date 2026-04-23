Macro Newsletter 23 Aprilie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 23 aprilie

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a scăzut puternic şi în aprilie 2026, până la -17,2 puncte, cel mai redus nivel din decembrie 2022, de la -0,5 puncte în luna precedentă, pe fondul unei scăderi a indicelui situaţiei curente până la -73,7 puncte, de la -62,9 puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o scădere de 11,9 puncte, până la -20,4 puncte, pe fondul unei scăderi cu 13,1 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -43 de puncte. (ZEW)

Preţurile producătorilor industriali din Germania au crescut peste aşteptări în martie 2026, cu o rată lunară de 2,5%, după un declin de 0,5% în luna anterioară, iar scăderea anuală s-a temperat până la 0,2%, de la 3,3% în luna precedentă. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 1,9%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 1,9%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 3,2%, pe fondul unei creşteri lunare de 7,5%. (Destatis)

Producţia industrială din SUA şi-a temperat creşterea anuală în martie 2026, până la 0,7%, de la 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare neaşteptate, de 0,5%, după un avans de 0,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 2,3%. (Federal Reserve)

Activitatea în industria prelucrătoare din districtul Federal Reserve Philadelphia a înregistrat o expansiune peste aşteptări în aprilie 2026. Indicele general al condiţiilor de afaceri a crescut până la 26,7 puncte, de la 18,1 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a crescut până la 33 de puncte, de la 8,6 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit s-a accentuat, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a crescut cu 14,6 puncte, până la 59,3 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut cu 12,3 puncte, până la 33,5 puncte. (FRB of Philadelphia)

Preţurile de consum din Austria şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,2%, de la 2,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,3%, după o creştere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,7%, de la 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%. (Statistik Austria)

Preţurile de consum din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,4%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4%, după o creştere de 5,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,7%, de la 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (StatCan)

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

