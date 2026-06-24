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Macro Newsletter 24 Iunie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 24 iunie

Macro Newsletter 24 Iunie 2026

Activitatea în sectorul privat din Germania a înregistrat o nouă contracţie în luna iunie 2026, pe fondul contracţiei din servicii. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 48 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 48,8 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 46,8 puncte, cel mai redus nivel din ultimele 43 de luni, de la 48,1 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a scăzut până la 50 de puncte, de la 50,1 puncte în luna anterioară, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 50,8 puncte, de la 50,4 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Franţa şi-a temperat contracţia în luna iunie 2026, pe fondul creşterii din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 47,6 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni, de la 44,9 puncte, în condiţiile în care indicele sectorului serviciilor a crescut până la 47,4 puncte, de la 44,3 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut cu un punct, până la 50,7 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 48,9 puncte, de la 47,8 puncte. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din zona euro şi-a temperat contracţia în luna iunie 2026, pe fondul contracţiei din servicii. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 49,5 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni, de la 48,5 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut până la 48,9 puncte, cel mai ridicat nivel în ultimele 3 luni, de la 47,7 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a scăzut cu 0,3 puncte, până la 51,3 puncte, cel mai redus nivel din ultimele 4 luni, în condiţiile scăderii indicelui producţiei cu 0,1 puncte, până la 51,2 puncte. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Activitatea în sectorul privat din Japonia şi-a continuat expansiunea în luna iunie 2026, pe fondul creşterii din servicii şi industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut la 52,5 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 51,1 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut la 51,8 puncte, de la 50 de puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 54,9 puncte, de la 54,5 puncte, în condiţiile unei creşteria indicelui producţiei până la 54,3 puncte, de la 54 de puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul unei accentuări a creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Indicele încrederii consumatorilor din Ţările de Jos a crescut în iunie 2026, până la -39 de puncte, de la -46 de puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 luni, pe fondul creşterii aşteptărilor privind condiţiile economice din următoarele 12 luni până la -60 de puncte, de la -69 de puncte. Indicele aşteptărilor privind situaţia financiară pentru acelaşi orizont a crescut cu 11 puncte, până la -6 puncte, iar indicele condiţiilor economice curente a crescut până la -64 de puncte, de la -72 de puncte. (CBS Netherlands)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a accentuat în a doua jumătate a lunii iunie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 18 iunie 2026, a crescut până la 134,4 miliarde, de la 126,5 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 120 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

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