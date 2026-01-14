Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce interzice anexarea unui teritoriu al NATO

Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administraţiei preşedintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimţământul ţării partenere respective, informează Agerpres.

Propunerea, înaintată marţi de senatoarele Lisa Murkowski (Partidul Republican) şi Jeanne Shaheen (Partidul Democrat), a intervenit pe fondul interesului exprimat deschis de liderul de la Casa Albă faţă de Groenlanda, teritoriu danez.

Senatorii au avertizat că orice încercare de a pune stăpânire pe Groenlanda ar încălca Tratatul Nord-Atlantic, ar slăbi coeziunea alianţei şi ar submina eforturile de contracarare a ameninţărilor venite dinspre Rusia şi China.

''NATO rămâne cea mai de succes alianţă defensivă din istorie şi credibilitatea sa constă în înţelegerea comună că suveranitatea statelor membre va fi respectată şi apărată reciproc'', indică proiectul legislativ.

Dacă va fi adoptată, noua lege ar împiedica administraţia americană să utilizeze fonduri de la Departamentul de Stat şi Departamentul Apărării pentru a realiza acţiuni împotriva teritoriului NATO. O măsură bipartizană similară a fost introdusă în Camera Reprezentanţilor, cu susţinerea a cel puţin 20 de deputaţi, deşi şansele sale de a trece sunt incerte.

Deocamdată nu este clar dacă documentul are şanse realiste de a fi adoptat de Senatul SUA şi ulterior de Camera Reprezentanţilor.

Duminică, preşedintele american Donald Trump a reafirmat că SUA vor obţine Groenlanda 'într-un fel sau altul', pentru că 'dacă nu o luăm noi o vor face Rusia sau China'.

'Să închei un acord este cel mai uşor, dar vom avea Groenlanda într-un fel sau altul', a declarat preşedintele american la bordul Air Force One. Trump a precizat că Washingtonul nu vorbeşte despre o 'închiriere' pe termen scurt a Groenlandei, ci numai despre dobândirea acestui teritoriu danez. 'Avem nevoie de un titlu de proprietate', a spus el.

Liderul american îşi reiterase vineri pretenţiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se jurnaliştilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a spus că Washingtonul va face ''ceva'' referitor la Groenlanda. ''Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin'', a argumentat Donald Trump.

Şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen au subliniat în mod repetat că Groenlanda nu este vânzare şi nu poate fi anexată.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semiautonom. Această insulă întinsă, dar care numără doar aproximativ 57.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată de guvernul danez cu aproximativ 1 miliard de dolari pe an, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.