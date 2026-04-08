Meta Estate Trust anunţă dezvoltarea unui nou activ comercial în judeţul Galaţi

Meta Estate Trust, holding activ în sectorul imobiliar şi pe piaţa de capital, anunţă dezvoltarea unui nou activ comercial în comuna Vânători (judeţul Galaţi), cu un contract de închiriere semnat cu Penny, parte a grupului german REWE, potrivit unui comunicat al companiei remis astăzi redacţiei.

Conform sursei citate, contractul are o durată iniţială de 15 ani, cu opţiuni de prelungire, oferind vizibilitate şi predictibilitate asupra veniturilor pe termen lung. Proiectul este amplasat pe DN26, centura municipiului Galaţi, o zonă cu acces rapid şi vizibilitate ridicată. Activul este conceput ca spaţiu dedicat retailului alimentar, iar suplimentar include infrastructură pentru producţia şi exploatarea de energie verde, element care contribuie la eficienţă energetică şi deschide potenţial de venituri adiţionale.

Valoarea de piaţă la finalizare este estimată la peste 2,3 milioane euro. Livrarea către Penny este planificată pentru T4 2026. La finalizare, activul va genera un venit brut anual din chirii estimat la circa 220.000 euro, la care se adaugă veniturile din exploatarea energiei verzi. Pe baza datelor disponibile, investiţia indică un randament anual estimat de 18%.

„Prin acest proiect, Meta Estate Trust continuă execuţia strategiei de creştere a ponderii activelor generatoare de venit recurent în portofoliu, prin investiţii susţinute de contracte pe termen lung cu parteneri internaţionali, cu un istoric dovedit. Închirierea către Penny, parte a grupului REWE, aduce vizibilitate şi stabilitate a nivelurilor veniturilor viitoare, iar componenta de energie verde completează profilul economic al activului. Consolidăm astfel un portofoliu stabil şi predictibil, aliniat cu obiectivul nostru de a investi capital pe termen lung”, a declarat Dan Petrişor, CEO Meta Estate Trust.

Investiţia întăreşte linia de business Venituri Recurente a Meta Estate Trust, orientată spre active comerciale închiriate pe termen lung, cu cash-flow predictibil.