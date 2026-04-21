Speedwell lansează Glenwood Estate

SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar premium cu rădăcini belgiene, activ în România şi Polonia, specializat în proiecte rezidenţiale şi mixed-use, anunţă lansarea GLENWOOD Estate - un ansamblu rezidenţial cu un concept aparte, situat în Corbeanca, pe malul Lacului Ostratu, cu o valoare totală a investiţiei estimată la peste 135 de milioane de euro.

GLENWOOD Estate este un ansamblu de vile dezvoltat pe o suprafaţă totală de 14 hectare, care va include 200 de unităţi locative, grupate în 7 tipologii diferite de locuinţe, concepute pentru a răspunde unor stiluri de viaţă variate. Întregul proiect a fost gândit în armonie cu natura, punând accent pe siguranţă şi echilibru.

Locuinţele oferă suprafeţe optim dimensionate pentru confort, toate cele 7 tipuri de case fiind concepute ca investiţii sustenabile pe termen lung pentru familii. Suprafeţele construite pornesc de la 142 mp şi ajung până la 220 mp, fiind amplasate pe terenuri cuprinse între 322 mp şi 557 mp, fiecare beneficiind de grădină proprie, două locuri de parcare şi / sau garaj - totul într-un design arhitectural rafinat şi inspirat din stilul nordic.

Proiectul se adresează celor care îşi construiesc stilul de viaţă în jurul timpului, liniştii şi unui ritm echilibrat. GLENWOOD Estate propune o atmosferă de refugiu, unde viaţa se desfăşoară în armonie cu natura. Conceptul este completat de facilităţi extinse, precum un Private Club cu cafenea modernă, Kids Club, o piscină semi-olimpică şi o generoasă alee de promenadă pe malul lacului.

„România este pentru noi o lecţie continuă de dezvoltare. În cei 20 de ani de experienţă, fiecare proiect pe care l-am dezvoltat ne-a arătat cum oamenii sunt tot mai pregătiţi pentru un stil de viaţă complet distinct. Aşadar, este acum momentul ca GLENWOOD Estate să prindă contur. Am început cu primele 15 unităţi pentru lansarea oficială, astfel încât oamenii să poată vedea şi, mai ales, să simtă atmosfera acestui ansamblu rezidenţial special. Suntem bucuroşi că putem participa la piaţa locală cu un proiect rezidenţial conceput în jurul ideii de viaţă aparte şi cu mult sens - un stil de viaţă care, credem noi, va deveni tot mai prezent în România. Şi de aceea, acest proiect este foarte important pentru noi”, a declarat Didier Balcaen, CEO şi Cofondator SPEEDWELL.

Dezvoltarea GLENWOOD Estate reflectă încrederea puternică a companiei în piaţa imobiliară din România şi nivelul de maturitate atins de aceasta. Proiectul va fi realizat etapizat, în ritmul formării comunităţii sale, prima fază cuprinzând 50 de vile, dintre care primele 15 vor fi finalizate în toamna anului 2026, iar zona de facilităţi va servi comunitatea începând cu primăvara anului 2028.

Proiectul pune un accent deosebit pe sustenabilitate şi eficienţă energetică. Fiecare vilă va fi echipată cu soluţii moderne pentru reducerea impactului asupra mediului şi optimizarea consumului, precum panouri fotovoltaice de 5kWh pentru producerea de energie verde şi pompe de căldură pentru încălzire şi răcire. Aceste tehnologii fac din GLENWOOD Estate un proiect aliniat la stilul de viaţă responsabil faţă de mediu, cu atât mai mult cu cât întreaga dezvoltare a acestuia este ghidată de natură.

„Am conceput acest proiect pornind de la responsabilitatea faţă de mediu şi generaţiile viitoare, implementând soluţii tehnologice avansate pentru fiecare locuinţă. Obiectivul nostru este să demonstrăm că un stil de viaţă premium poate fi, în acelaşi timp, unul cu emisii reduse. GLENWOOD Estate reprezintă crearea unui habitat performant din punct de vedere energetic, în care cele 14 hectare sunt protejate printr-un design inteligent, prietenos cu mediul, menit să pună în valoare natura din interiorul ansamblului şi pe cea specifică zonei Corbeanca”, a declarat Jan Demeyere, Cofondator, Arhitect şi Partener SPEEDWELL.

Conceptul de comunitate este esenţial pentru dezvoltarea proiectului - GLENWOOD Estate este un spaţiu în care familiile îşi pot creşte copiii într-un mediu verde, sigur, care respectă natura, echilibrul şi calitatea vieţii.