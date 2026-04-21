Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

InRento se lansează în România

S.B.
Companii #Construcţii / 21 aprilie, 15:24

InRento, o platformă digitală europeană de investiţii pentru proiecte imobiliare, se lansează oficial în România.

Dezvoltatorii imobiliari au acum la dispoziţie o soluţie de finanţare alternativă, modernă, pentru proiectele lor de renovare, conversie, ospitalitate sau închiriere, în timp ce investitorii individuali pot susţine proiecte verificate începând de la 500 de euro.

Activitatea InRento în România este condusă de Andrei Chelariu, Country Manager.

InRento este o platformă europeană de investiţii lansată în anul 2020 în Lituania, cu scopul de a oferi finanţare dezvoltatorilor imobiliari care au nevoie de rapiditate, simplitate şi certitudine. Compania de tip FinTech a finanţat deja investiţii de peste EUR 90 de milioane şi a distribuit peste EUR 28 de milioane către cei peste 4.400 de investitori activi.

Prin intermediul InRento, proprietarii şi dezvoltatorii imobiliari pot obţine împrumuturi cuprinse între EUR 1 milion şi EUR 5 milioane, cu o dobândă fixă ce poate varia între 9-12% pe an. Ofertele de împrumut pot fi emise în termen de 24 de ore de la primul contact, iar finanţarea completă poate fi realizată în doar 10 zile.

Odată ce proiectele sunt listate pe platforma InRento, oricine poate investi o sumă minimă de 500 EUR şi poate începe să genereze venituri lunare. Doar proiecte imobiliare finalizate sau aproape de finalizare pot fi finanţate, ceea ce minimizează riscul pentru investitori.

Pentru a sprijini mai bine proprietarii de proiecte şi investitorii din România, InRento l-a numit pe Andrei Chelariu în funcţia de Country Manager. Cu o experienţă de peste 17 ani de experienţă profesională, din care mai mult de 14 ani în sectorul bancar şi o carieră construită în jurul finanţărilor imobiliare, finanţărilor de proiecte şi situaţii speciale, Andrei aduce în companie o expertiză extinsă în industrie şi va susţine creşterea companiei la nivel naţional.

„România este o piaţă perfectă pentru acest model de finanţare imobiliară bazat pe împrumuturi, mai ales în acest moment. Pe măsură ce economia ţării a încetinit, iar inflaţia a crescut, proprietarii de proiecte imobiliare au nevoie de metode alternative de finanţare care să le permită să acţioneze mai rapid. Pe de altă parte, investitorii individuali au acces la o platformă de investiţii cu risc scăzut, şi pot contribui, de asemenea, la modelarea viitorului oraşelor lor.”, a declarat Andrei Chelariu, Country Manager România, InRento.

„Dezvoltatorii din Europa de Est se confruntă cu o provocare comună: accesul limitat la finanţare bancară competitivă în primele etape de dezvoltare şi amenajare. România face parte din strategia InRento încă din 2021. În ultimul an, compania a construit o echipă locală şi a stabilit parteneriate la faţa locului.

Deschiderea biroului din Bucureşti oficializează acest angajament şi garantează că fiecare oportunitate de investiţie este identificată, evaluată şi gestionată prin expertiză locală - menţinând, în acelaşi timp, standardele de analiză internă ale InRento.” - Gustas Germanavièius, Fondator şi CEO InRento

Conform lui Andrei Chelariu, acest model de finanţare poate funcţiona excelent în România deoarece răspunde nevoilor reale ale pieţei pentru mai multă flexibilitate, viteză de execuţie crescută şi o structură de finanţare personalizată. Avantajul acestui model deja validat este că aduce în România nu doar un tip diferit de soluţie de finanţare, ci şi rezultate dovedite la nivel internaţional în alte şase state Europene: Lituania, Letonia, Irlanda, Polonia, Italia şi Spania.

Primul proiect local, Z128 din Braşov, este un complex comercial de 2.321 mp, aflat în prezent în proces de reamenajare pe strada Zizinului, nr. 128. Dezvoltatorul a semnat deja contracte de închiriere pe termen lung cu chiriaşi importanţi, precum Supeco (Grupul Carrefour) şi 18Gym, acoperind 94% din suprafaţa totală destinată închirierii. Predarea proiectului către chiriaşi este programată pentru trimestrul al treilea din 2026.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR): 5.0988
Dolar SUA (USD): 4.3365
Franc elveţian (CHF): 5.5603
Liră sterlină (GBP): 5.8563
Gram de aur (XAU): 667.3968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

