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Mii de apeluri la Ambulanţă, sute de persoane au avut nevoie de ajutor din cauza caniculei

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 30 iunie

Mii de apeluri la Ambulanţă, sute de persoane au avut nevoie de ajutor din cauza caniculei

English Version

Valul de căldură care afectează România pune o presiune uriaşă asupra serviciilor medicale de urgenţă. În cele două zile libere de la sfârşitul săptămânii, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a înregistrat aproape 5.000 de apeluri, iar sute de persoane au avut nevoie de intervenţia echipajelor după ce li s-a făcut rău în spaţii publice, cele mai multe cazuri fiind asociate temperaturilor extreme.

Managerul general al SABIF, Alis Grasu, a declarat că în ultimele 84 de ore au fost înregistrate 4.992 de apeluri, dintre care 3.238 au reprezentat urgenţe de Cod galben şi Cod roşu. În acelaşi interval: 431 de persoane au avut nevoie de ambulanţă în locuri publice;36 de persoane au suferit lipotimii (senzaţie de pierdere a stării de conştienţă);

50 de persoane şi-au pierdut temporar cunoştinţa, prezentând sincope. Potrivit conducerii SABIF, majoritatea acestor intervenţii pot fi puse pe seama caniculei.

Ambulanţa funcţionează la capacitate maximă

În contextul avertizărilor de Cod roşu de caniculă, serviciul de ambulanţă a mobilizat toate resursele disponibile. „Lucrăm cu întreaga capacitate de intervenţie. Am încercat să aducem în regim de gardă personal pentru a înlocui colegii aflaţi în concediu de odihnă sau în concediu medical. Menţinem cu greu această capacitate, deoarece avem numeroase posturi vacante care nu pot fi scoase la concurs şi care se înmulţesc prin pensionări sau plecări”, a explicat Alis Grasu. Ea a subliniat că toate solicitările sunt preluate, însă intervenţiile sunt prioritizate în funcţie de gravitatea cazurilor. „Prioritizăm cât mai corect urgenţele, astfel încât pacienţii aflaţi în Cod roşu, cu risc vital imediat, să beneficieze de intervenţie cât mai rapidă. Nu a rămas niciun cetăţean fără răspuns din partea noastră dacă a solicitat o ambulanţă”, a precizat managerul SABIF.

Ministerul Sănătăţii cere activarea planurilor speciale

În contextul temperaturilor extreme, Ministerul Sănătăţii a solicitat activarea planurilor de măsuri pentru limitarea efectelor caniculei asupra populaţiei. Instituţia cere: suplimentarea echipajelor de ambulanţă în zonele unde numărul solicitărilor este în creştere; verificarea capacităţii spitalelor şi a stocurilor de medicamente pentru afecţiunile agravate de temperaturile ridicate; asigurarea resurselor umane necesare în unităţile sanitare.

Recomandările autorităţilor

Ministerul Sănătăţii le recomandă populaţiei să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător şi să limiteze activităţile fizice desfăşurate în exterior în orele cu temperaturi maxime. Persoanele vârstnice, copiii mici şi bolnavii cronici sunt considerate cele mai vulnerabile în această perioadă şi sunt sfătuite să evite deplasările în intervalele cu disconfort termic maxim.

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