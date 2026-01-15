Ministerul Sănătăţii: Măsuri esenţiale pentru protejarea populaţiei în perioadele de ger extrem

English Version

Ministerul Sănătăţii a transmis un set de recomandări adresate populaţiei, în contextul perioadelor cu temperaturi extrem de scăzute, subliniind necesitatea limitării expunerii la frig şi a respectării măsurilor de prevenţie pentru evitarea îmbolnăvirilor şi a accidentelor provocate de ger. Autorităţile sanitare atrag atenţia că frigul sever poate avea efecte grave asupra sănătăţii, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Potrivit ministerului, populaţia este sfătuită să asculte recomandările medicilor, să evite deplasările în spaţii deschise atunci când nu sunt absolut necesare şi să acorde o atenţie sporită alimentaţiei şi igienei personale. Ministerul Sănătăţii recomandă limitarea deplasărilor în aer liber şi a expunerii prelungite la temperaturi scăzute, în special a extremităţilor - mâini şi picioare - pentru a preveni apariţia degerăturilor. În acest sens, este esenţială purtarea unor haine adecvate sezonului rece. „Purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi, fular şi încălţăminte adecvată; evitaţi umezeala”, se arată într-o informare transmisă de Ministerul Sănătăţii. Specialiştii atrag atenţia că umezeala accentuează senzaţia de frig şi creşte riscul de hipotermie. De asemenea, autorităţile recomandă evitarea transporturilor lungi în vehicule neîncălzite corespunzător şi avertizează asupra pericolului reprezentat de staţionarea îndelungată în frig, inclusiv în cazul deplasărilor scurte.

• Alimentaţie, igienă şi siguranţa locuinţei

În perioadele de ger, alimentaţia joacă un rol important în menţinerea rezistenţei organismului. Ministerul Sănătăţii recomandă consumul de alimente bogate în proteine, fructe şi legume, care pot contribui la întărirea sistemului imunitar. Totodată, populaţia este sfătuită să evite consumul de alcool, întrucât acesta creează o falsă senzaţie de încălzire şi creşte riscul de hipotermie. Respectarea regulilor de igienă rămâne o măsură de bază pentru prevenirea îmbolnăvirilor sezoniere. Spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun este indicată, mai ales în contextul circulaţiei virusurilor respiratorii. Un alt aspect important vizează siguranţa locuinţelor. Ministerul avertizează asupra riscului de intoxicaţii cu monoxid de carbon şi recomandă încălzirea corespunzătoare a spaţiilor de locuit, fără utilizarea instalaţiilor improvizate sau nesigure.

• Atenţie sporită pentru persoanele vulnerabile

Autorităţile sanitare atrag atenţia că persoanele vârstnice, în special cele care suferă de afecţiuni cardiace sau respiratorii, trebuie să evite deplasările inutile şi locurile aglomerate. Copiii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi în maşini parcate, nici măcar pentru perioade scurte de timp, din cauza riscului rapid de hipotermie.

În acelaşi timp, Ministerul Sănătăţii recomandă evitarea expunerii îndelungate la frig pentru toate categoriile de populaţie şi adoptarea unor măsuri de protecţie adaptate condiţiilor meteorologice.

• Sistemul sanitar, în stare de alertă

Ministerul Sănătăţii anunţă că monitorizează permanent situaţia din teren, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică, pentru a se asigura că unităţile sanitare sunt pregătite să gestioneze un număr crescut de pacienţi. Spitalele trebuie să poată primi, tria şi interna rapid cazurile care necesită îngrijiri medicale. Totodată, serviciile judeţene de ambulanţă vor suplimenta, dacă va fi necesar, numărul de echipaje şi autospeciale de intervenţie, pentru a face faţă solicitărilor din perioadele cu ger extrem. Autorităţile sanitare reamintesc că respectarea acestor recomandări poate preveni complicaţiile medicale şi poate reduce presiunea asupra sistemului de sănătate în condiţii meteorologice severe.