Ministrul Finanţelor a semnat al doilea contract de finanţare BEI pentru Autostrada Sibiu - Piteşti

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 17:18

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 500 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei. Împrumutul este destinat susţinerii realizării Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, a relatat sursa citată.

Conform sursei menţionate, prin noua tranşă de finanţare, BEI îşi continuă sprijinul acordat României pentru construcţia primei autostrăzi care traversează Munţii Carpaţi şi asigură legătura rutieră între Sibiu şi Piteşti, pe o lungime totală de 122 de kilometri, contribuind la creşterea conectivităţii regionale şi naţionale.

„Semnarea unui nou contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii confirmă angajamentul Ministerului Finanţelor de a asigura resursele necesare pentru implementarea proiectelor strategice de infrastructură. Autostrada Sibiu-Piteşti reprezintă un obiectiv major pentru conectivitatea României şi pentru dezvoltarea economică a regiunilor, iar sprijinul BEI reflectă încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiţii majore în condiţii financiare avantajoase”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în comunicat.

Contractul de finanţare recent încheiat se înscrie într-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Europene de Investiţii pentru proiectul Autostrăzii Sibiu-Piteşti, a informat comunicatul, care a amintit că primul contract de finanţare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025.

Autostrada Sibiu-Piteşti este prima autostradă care traversează Munţii Carpaţi şi reprezintă un proiect strategic al reţelei rutiere naţionale, fiind inclusă în Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), potrivit sursei citate. Proiectul este structurat în cinci secţiuni şi are ca obiectiv îmbunătăţirea mobilităţii, reducerea timpilor de călătorie şi creşterea siguranţei rutiere, precum şi stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează, conform comunicatului.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu-Piteşti este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro, a precizat sursa amintită. Investiţia beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, completată de contribuţia naţională, a informat sursa citată. Aceasta este susţinută inclusiv prin împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiţii. Fondurile atrase vor sprijini acoperirea necesarului de finanţare de la bugetul de stat pe parcursul implementării investiţiei, conform comunicatului de presă.

Implementarea proiectului a început în anul 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028, a subliniat sursa citată. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii coordonează realizarea proiectului, iar implementarea este asigurată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), conform sursei menţionate.

Prin finanţarea amintită, Ministerul Finanţelor continuă să valorifice instrumentele oferite de instituţiile financiare europene pentru susţinerea investiţiilor strategice în infrastructura de transport, în condiţii financiare avantajoase, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, a mai transmis comunicatul de presă.

