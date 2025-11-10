Ministrul Justiţiei: ”Statul român este eficient în aducerea persoanelor care fug de justiţie”

Ministrul Justiţiei afirmă că autorităţile din România nu au discutat cu reprezentanţi sau pretinşi reprezentanţi ai lui Horaţiu Potra şi ai apropiaţilor acestuia fugiţi din ţară, Radu Marinescu explicând că procedurile de extrădare se desfăşoară în faţa autorităţilor din ţara în care se află fiecare fugar pentru care statul român cere extrădarea, potrivit news.ro.

„Ce apărări îşi face persoana care este vizată de această procedură ţine în exclusivitate de modul în care îşi înţelege situaţia şi şi-o gestionează”, a explicat Radu Marinescu.

„Ceea ce ştim şi am împărtăşit opiniei publice este faptul că domnul Horaţiu Potra împreună cu cei urmăriţi împreună cu dânsul sunt privaţi de libertate şi acum se parcurg etapele unei proceduri de extrădare care sperăm noi să aibă ca finalitate prezentarea dânşilor în faţa justiţiei din România pentru a se desfăşura un proces penal cu toate garanţiile care sunt stabilite de exerciţiul justiţiei într-un stat de drept şi într-un stat democratic. Preocuparea Ministerului Justiţiei este să realizeze o cooperare judiciară eficace ca aceste persoane să se înfăţişeze în faţa jurisdicţiei din România. Faptul că reprezentanţi sau pretinşi reprezentanţi ai dumnealor au comunicat public despre o anumită intenţie de a nu contesta solicitarea României de extrădare ţine, mă rog, de o comunicare publică pe care o realizează sau nu persoanele în cauză, aşa că noi ne preocupăm de parcurgerea procedurii de extrădare. Procedura se desfăşoară în faţa autorităţilor din statul solicitat. Aici vorbim de o procedură de extrădare. Autorităţile judiciare examinează cererea României. Noi nu participăm la procesul respectiv. Cu alte cuvinte, ce apărări îşi face persoana care este vizată de această procedură, ţine în exclusivitate de modul în care îşi înţelege situaţia şi şi-o gestionează”, a declarat Radu Marinescu duminică, la Digi 24.

Ministrul Justiţiei a vorbit şi despre situaţia fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu, pentru care România a solicitat extrădarea din Grecia. În acest context, Marinescu spune că, în condiţiile în care în România condiţiile de deţinere „s-au îmbunătăţit substanţial”, autorităţile române sunt optimiste că cele din Grecia, care iniţial au refuzat extrădarea invocând condiţiile de detenţie, vor răspunde pozitiv solicitării statului român.

„Suntem optimişti şi aşteptăm, bineînţeles, decizia autorităţilor din Grecia”, a adăugat Radu Marinesu.

Ministrul Justiţiei a ţinut să sublinieze că, pe lângă fugarii cu notorietate, statul român are o activitate bogată în a solicita şi a obţine extrădarea altor persoane necunoscute publicului, iar autorităţile au făcut demersuri în urma cărora au obţinut facilitarea acestor procese de extrădare.

„Este adevărat că sunt persoane care atrag atenţia opiniei publice prin notorietatea lor, prin notorietatea funcţiei, prin notorietatea condamnării, dar eficienţa statului român este una foarte mare în a aduce persoanele care fug de justiţie. Este adevărat că sunt şi aceste cazuri, dar luăm măsuri şi aici, în sensul că ne-am adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi am obţinut recent, 2024 şi 2025, două decizii foarte importante. Una ne ajută în cazul prinţului Paul de România, acolo procedurile sunt în desfăşurare şi se va aplica o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care nu mai permite unei jurisdicţii să reia elementele de presupusă nelegalitate ale desfăşurării procesului în jurisdicţia românească, alta este din 2025 şi permite statului român să se opună unei decizii a unei jurisdicţii de solicitare, cum a fost cazul autorităţilor din Italia, cu care, de altfel, precizez, avem o bună cooperare judiciară, de a dispune executarea pe teritoriul statului respectiv. Dacă statul român se opune, atunci nu mai poţi dispune această chestiune şi nici nu mai poţi să repui în discuţie chestiunile care ţin, de exemplu, cât de condiţiile de deţinere”, a explicat ministrul.