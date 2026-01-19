Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul ungar de Externe: „Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene”

S.E.
Internaţional / 19 ianuarie, 21:22

Peter Szijjarto/Sursa foto: X

Peter Szijjarto/Sursa foto: X

Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria „a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect”, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters.

„Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca şi SUA). Nu este o chestiune comunitară. Nu considerăm posibilă publicarea unei declaraţii comune a Uniunii Europene”, a spus Szijjarto la o conferinţă de presă comună, la Praga, cu omologul său ceh Petr Macinka, conform sursei citate.

Cel din urmă a estimat la rândul său că „nu este o situaţie simplă şi nu poate fi soluţionată cu o declaraţie sau cu o frază, ci trebuie negociată”: „Va fi necesară o negociere între SUA, danezi şi groenlandezi, cu ajutorul altora”, a adăugat ministrul ceh de externe, a informat Reuters.

În faţa intenţiei lui Trump de a cumpăra sau - dacă Danemarca îşi menţine refuzul de a o vinde - de a anexa cu forţa insula importantă strategic şi bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, şi-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca şi unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldaţi, conform sursei amintite.

Trump a ameninţat sâmbătă ţările amintite anterior cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relaţiile transatlantice, a mai transmis Reuters, care a subliniat că în urma ameninţărilor lui Trump, Germania şi-a retras duminică cei 15 militari trimişi în Groenlanda, iar, Norvegia şi Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunţat de asemenea că aceştia vor fi retraşi.

