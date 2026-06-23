Năsui: Eşecul învestirii guvernului este o veste bună

Deputatul USR Claudiu Năsui a publicat marţi un mesaj pe Facebook în care califică drept benefic pentru România faptul că nu a trecut un guvern cu puteri depline, conform postării citate.
Nasui argumentează că România are deja un guvern interimar, care poate face tot ce putea face înainte, mai puţin să schimbe legea după bunul plac, potrivit aceleiaşi surse. El apreciază că această situaţie aliniază România, involuntar, majorităţii ţărilor din UE unde legea se face în parlament şi nu la guvern, considerând că este o reformă pe care clasa politică a făcut-o fără să vrea, conform aceluiaşi mesaj.
Deputatul USR subliniază că majorările de taxe vin de obicei prin ordonanţe de urgenţă sau asumare a răspunderii, instrumente pe care actualul guvern interimar nu le mai poate folosi, iar orice creştere de taxe va trebui aprobată prin parlament, ceea ce este, în opinia sa, „mult mai greu", potrivit aceleiaşi surse. El adaugă că actualul guvern va vrea să scadă deficitul şi va trebui să taie cheltuieli, conform postării citate.
Nasui conchide că blocajul politic a produs, paradoxal, o reformă în adevăratul sens al cuvântului, calificând această schimbare drept „o revoluţie" pentru statul român, potrivit aceleiaşi surse.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:11)
pacat ca lumea nu intelege ca usr este singura sansa a romaniei de a scapa de coruptie si de a se moderniza. incultii voteaza aur si psd, viata la coada vacii le place in mod deosebit.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:38)
votul nu este doar pentru inculți. poate doriți sa va faceți un falanster al culților, sa plătiți bir doar inculților care își falsifică cultura.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 13:04)
s-a vazut in 40 ani de la revolutie ce mare branza au facut psd , pnl si auristii.
macar pnl s-a trezit in ultimul an si a realizat ce inseamna modernizare, evolutie si sa traiesti fara corupti.
pe inculti si inapoiati nu ii poti aduce in epoca moderna fara bici.