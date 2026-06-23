Năsui: Eşecul învestirii guvernului este o veste bună

Deputatul USR Claudiu Năsui a publicat marţi un mesaj pe Facebook în care califică drept benefic pentru România faptul că nu a trecut un guvern cu puteri depline, conform postării citate.

Nasui argumentează că România are deja un guvern interimar, care poate face tot ce putea face înainte, mai puţin să schimbe legea după bunul plac, potrivit aceleiaşi surse. El apreciază că această situaţie aliniază România, involuntar, majorităţii ţărilor din UE unde legea se face în parlament şi nu la guvern, considerând că este o reformă pe care clasa politică a făcut-o fără să vrea, conform aceluiaşi mesaj.

Deputatul USR subliniază că majorările de taxe vin de obicei prin ordonanţe de urgenţă sau asumare a răspunderii, instrumente pe care actualul guvern interimar nu le mai poate folosi, iar orice creştere de taxe va trebui aprobată prin parlament, ceea ce este, în opinia sa, „mult mai greu", potrivit aceleiaşi surse. El adaugă că actualul guvern va vrea să scadă deficitul şi va trebui să taie cheltuieli, conform postării citate.

Nasui conchide că blocajul politic a produs, paradoxal, o reformă în adevăratul sens al cuvântului, calificând această schimbare drept „o revoluţie" pentru statul român, potrivit aceleiaşi surse.