Nicuşor Dan: ”Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei”

S.B.
Politică / 4 septembrie, 15:33

Nicuşor Dan: "Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare, potrivit news.ro.

Şeful statului mai spune că securitatea puternică a Ucrainei şi consolidarea în continuare a poziţiei NATO pe flancul estic şi la Marea Neagră merg mână în mână.

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că a avut o întâlnire foarte bună şi substanţială astăzi, în cadrul Coaliţiei de Voinţă, prezidată de Emmanuel Macron şi Keir Starmer.

”Apreciez eforturile depuse şi progresele realizate în ceea ce priveşte acordarea de garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Unitatea şi coordonarea transatlantică reprezintă forţa noastră în faţa Rusiei. Salutăm participarea reprezentanţilor SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistiţiu şi la o pace durabilă în Ucraina”, a transmis preşedintele într-un mesaj pe platforma X.

Nicuşor Dan mai afirmă că ”trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei , deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea”.

”Din păcate, ea înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”, afirmă preşedintele.

Nicuşor Dan mai declară că securitatea puternică a Ucrainei şi consolidarea în continuare a poziţiei NATO pe flancul estic şi la Marea Neagră merg mână în mână. ”Sprijinul continuu pentru Republica Moldova şi calea sa democratică şi europeană este la fel de important pentru securitatea şi stabilitatea generală a regiunii noastre”, sublliniază şeful statului.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 15:37)

    Putin este ingrozit de cind a auzit ca Nicusor vrea sa creasca presiunea. Tovarasul presedinte, va rugam, un minim simt al ridicolului este indicat.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

