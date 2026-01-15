Nicuşor Dan: Chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis pe pagina sa de socializare, de Ziua Culturii Române, că, chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura.

Preşedintele subliniază că identitatea României s-a construit în timp prin creaţie şi vocaţia universalităţii şi că marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile, care leagă trecutul, prezentul şi viitorul unei naţiuni.

„Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte că identitatea României s-a conturat prin creaţie şi vocaţia universalităţii. Cultura a fost şi rămâne spaţiul în care marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile. «Cultura este cea mai bună şi sigură avere a unui popor», spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar şi într-un context economic şi geopolitic dificil, avem obligaţia de a nu abandona cultura”, transmite preşedintele în postarea sa pe Facebook.

Conform mesajului publicat pe pagina sa de Facebook, Nicuşor Dan afirmă că patrimoniul arhitectural, iniţiativele artistice contemporane şi noile forme de expresie culturală trebuie puse în valoare prin politici publice coerente, dar şi prin implicarea mediului privat.

„Digitalizarea patrimoniului cultural deschide noi punţi între tradiţie şi inovaţie şi apropie cultura de tineri. Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuşi, este o invitaţie să privim cu încredere către viitor, inspirându-ne din forţa creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală. Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susţinere, ci şi de spaţii reale de afirmare”, remarcă preşedintele Nicuşor Dan în aceeaşi postare.

Tot în postarea sa de pe Facebook, preşedintele anunţă că, începând din acest an, Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţie periodic sala de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentaţii gratuite ale trupelor independente de tineri actori şi liceeni.

„Este un gest firesc prin care deschidem porţile către noile generaţii de creatori. Trupele de teatru care doresc să susţină reprezentaţii în sala de la Cotroceni pot trimite solicitări la adresa cultura@presidency.ro

şi vor primi detalii. Avem nevoie de o cultură vie şi le mulţumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens şi continuitate. La mulţi ani culturii române!”, a încheiat Nicuşor Dan în mesajul publicat pe Facebook, alături de imagini ale sălii de teatru.