Nicuşor Dan: Chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura

T.B.
Politică / 15 ianuarie, 09:12

Nicuşor Dan: Chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis pe pagina sa de socializare, de Ziua Culturii Române, că, chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura.

Preşedintele subliniază că identitatea României s-a construit în timp prin creaţie şi vocaţia universalităţii şi că marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile, care leagă trecutul, prezentul şi viitorul unei naţiuni.

„Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte că identitatea României s-a conturat prin creaţie şi vocaţia universalităţii. Cultura a fost şi rămâne spaţiul în care marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile. «Cultura este cea mai bună şi sigură avere a unui popor», spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar şi într-un context economic şi geopolitic dificil, avem obligaţia de a nu abandona cultura”, transmite preşedintele în postarea sa pe Facebook.

Conform mesajului publicat pe pagina sa de Facebook, Nicuşor Dan afirmă că patrimoniul arhitectural, iniţiativele artistice contemporane şi noile forme de expresie culturală trebuie puse în valoare prin politici publice coerente, dar şi prin implicarea mediului privat.

„Digitalizarea patrimoniului cultural deschide noi punţi între tradiţie şi inovaţie şi apropie cultura de tineri. Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuşi, este o invitaţie să privim cu încredere către viitor, inspirându-ne din forţa creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală. Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susţinere, ci şi de spaţii reale de afirmare”, remarcă preşedintele Nicuşor Dan în aceeaşi postare.

Tot în postarea sa de pe Facebook, preşedintele anunţă că, începând din acest an, Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţie periodic sala de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentaţii gratuite ale trupelor independente de tineri actori şi liceeni.

„Este un gest firesc prin care deschidem porţile către noile generaţii de creatori. Trupele de teatru care doresc să susţină reprezentaţii în sala de la Cotroceni pot trimite solicitări la adresa cultura@presidency.ro

şi vor primi detalii. Avem nevoie de o cultură vie şi le mulţumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens şi continuitate. La mulţi ani culturii române!”, a încheiat Nicuşor Dan în mesajul publicat pe Facebook, alături de imagini ale sălii de teatru.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Ba, ce lozinci are asta in el
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 09:43)

    Ba, ce lozinci are asta in el, bai nene.. Aproape ca Iohannis: "Romanii tre sa aiba un trai decent !" Bravo, bine ca ne-ai zis, noi credeam ca trebuie sa fim niste slugi chinuite o viata !

    Respingeti orice fel de lozinci care nu au acoperire in fapte ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 11:47)

      Niculaita nea obisnuit cu aceste cugetari ale lui prin care da cu mucii in fasole de cate ori deschide augusta lui gura(sustinut de ideologii inculti si ei de la posturile tv, antena 3, b1 si digi tv). acesti asazisi formatori de opinie de la cele tri posturi, sunt niste aparatnici in frunte cu CIUVICA,cel care se crede foarte cult, insa care straluceste prin incultura.Lumea, este atintina pe conducerea Iraniana, care isi umileste cetatenii. Facand o paralela ,constatam ca si Romania este condusa la fel cum in Iran, conducatorul suprem este ayatolahul iar cel care stabileste treburile interne este presedintele. Iata ca la noi, ayatolah este Nicusor iar presedinte este Bolojan. Ambii, mustesc de incultura, obedienta fata de spanii lor occidentali si ura fata de Romania si Romani. Acum, doresc sa puna labele si pe justitie ,iar gardienii revolutiei de la noi, hoardele USRiste sa inlocuiasca justitia. Si sa mai lamurim inca o problema. Sa vorbit despre vizita lui nicusor in Franta. Macron,l-a invitat doar sa ii dea ordin sa voteze Romania porcaria de Mercosur, intrucat daca Franta ar vota, agricultorii francezi vor da foc tarii iar el, Macron ar fi dus direct la Bastilia. Apoi, l-a abandonat in ninsoare .Nicusor, ca orce sluga, s-a executat si ia bagat pe agricultorii romani in MERCO-CUR. Bravos Natiune.!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 10:41)

    Depinde de cultura, ca daca e doar cultura taraneasca, asta nu a facut nici un popor sa o duca mai bine. A se vedea oamenii ce vin din Asia sa munceasca la noi. O cultura nu sta intr-un singur om, genial, dar om totusi, cu greselile lui. Se uita ca tot Eminescu a scris: Fiti al vremurilor voastre, nu al vremurilor trecute!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

