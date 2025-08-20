Nicuşor Dan: "Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare”

Preşedintele Nicuşor Dan se declară „pesimist” cu privire la comportamentul Rusiei în ceea ce priveşte încetarea războiului din Ucraina, şeful statului susţinând că este importantă menţinerea implicării Statelor Unite în discuţii şi eventuale noi sancţiuni economice la adresa Federaţiei Ruse.

„E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret. Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, la Roşia Montană.

Acesta a subliniat că obiectivul Coaliţiei de Voinţă este acela de a asigura, pe de o parte, resurse pentru Ucraina, pentru ca acesta să reziste în faţa agresiunii, iar pe de altă parte pregătirea situaţiei de după război.

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.