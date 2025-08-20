Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nicuşor Dan: "Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare”

I.S.
Politică / 20 august, 14:41

Nicuşor Dan: "Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare”

Preşedintele Nicuşor Dan se declară „pesimist” cu privire la comportamentul Rusiei în ceea ce priveşte încetarea războiului din Ucraina, şeful statului susţinând că este importantă menţinerea implicării Statelor Unite în discuţii şi eventuale noi sancţiuni economice la adresa Federaţiei Ruse.

„E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret. Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, la Roşia Montană.

Acesta a subliniat că obiectivul Coaliţiei de Voinţă este acela de a asigura, pe de o parte, resurse pentru Ucraina, pentru ca acesta să reziste în faţa agresiunii, iar pe de altă parte pregătirea situaţiei de după război.

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Nic în data de 20.08.2025, 14:53)

    Din pacate sau din fericire,pe boierii lumii nu-i intereseaza ce crede acest presedinte impostor si nelegitim.trancaneala lui e copy-paste dupa macron si se adreseaza doar celor care l-au votat+stapanii lui externi.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2025, 15:38)

      Da, după mintea ta, pe boierii lumii i-ar fi interesat ce ar fi spus ăla de vorbea cu extraterestrii, zis Jorjescu, sau ce ar fi behăit ăsta cu patru clase, zis Simeon-rusofilul.

      Nicușor Dan e prea școlit și e neligitim pentru tik-tok-eriști 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb