Nouă şedinţă a coaliţiei, luni, de la ora 12.00

O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agveate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Coaliţia va dezbate, luni, de la ora 12.00, amendamentele pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul îşi va angaja răspunderea.

Depunerea amendamentelor se poate face până luni la ora 09.00.

La ora 16.00 este programată o şedinţă de Guvern pentru adoptarea amendamentelor care vor fi agreate, iar la ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii.

Pachetul care vizează reforma administraţiei locale nu a întrunit consens în coaliţie şi urmează a mai fi dezbătut.