Oamenii au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului preşedinte, Ion Iliescu

Zeci de persoane, majoritatea în vârstă, din Bucureşti şi din ţară, au aşteptat miercuri deschiderea porţilor Palatului Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului preşedinte Ion Iliescu.

Cei care au venit la catafalcul lui Iliescu au spus că fostul preşedinte a făcut lucruri bune pentru ei şi pentru ţară, iar cei mai tineri au venit pentru a trăi o experienţă istorică, aceea a primelor funeralii de stat din România.

''Domnul Ion Iliescu a însemnat un preşedinte de mare cinste şi onoare, o personalitate marcantă a României, care a reprezentat cu cinste şi onoare ţara noastră'', a spus o doamnă.

Un bărbat care a venit de la Iaşi cu trenul i-a adus flori fostului preşedinte.

''Am venit cu flori la domnul preşedinte Iliescu şi cu regret, să îl conduc pe ultimul drum. Un om de nota 10, un om în adevăratul sens al cuvântului. S-ar putea formula un roman cu cele mai frumoase cuvinte de bine despre domnul preşedinte. A fost cel mai bun preşedinte al României, din punctul meu de vedere. Am lucrat la Antibiotice 45 de ani, din care 10 ani muncitor, restul, 30, economist. În 1977 am fost cel mai tânăr deputat din România, aşa se numea consilierul din consiliile populare. A fost cel mai bun preşedinte - din câţi a avut vreodată România - preşedintele Ion Iliescu prin pregătire, ca inginer, ca profesionist, prin modul de comportare. Nici pe patul de moarte nu i-a murit zâmbetul, aşa cum ar trebui să avem fiecare acest dram de zâmbet, acest simbol al prieteniei, al egalităţii, al omeniei. Nu îmi place o anumită comportare a unor indivizi, prin comportamentul lor dovedesc că sunt limitaţi, că sunt nepregătiţi, că nu au acel element al umanismului, al bunului simţ'', a afirmat acesta.

La catafalcul fostului preşedinte a venit şi un tânăr absolvent al Facultăţii de Istorie, care se pregăteşte să devină profesor. Acesta a menţionat că din ce a citit, Ion Iliescu este vinovat în dosarele în care era judecat, iar faptul că aceste dosare au rămas nesoluţionate reprezintă ''o pată pe Justiţia românească''.

''Când voi fi profesor, le voi povesti copiilor despre această experienţă: cum arăta drumul până la catafalc, cum arăta prima înmormântare de stat, cum au fost procedurile de securitate. E o experienţă unică. Rar se întâmplă acest lucru. E prima dată în 35 de ani şi nu ştiu când vor fi următoarele funeralii sau dacă se mai fac. Acum e un experiment, pot să zic că iau parte la o bucăţică de istorie pe care o trăiesc eu însumi şi pentru acest lucru sunt mândru'', a explicat el.

O altă doamnă în vârstă din Bucureşti, prezentă şi ea la Cotroceni, a afirmat că Ion Iliescu a fost 'un om bun', primul preşedinte al României.

''Am venit în semn de respect pentru el. Cred că istoria ar trebui să îl reţină ca pe un preşedinte bun. Nu cred că ar fi fost altcineva mai bun ca dânsul. Eu sunt mulţumită fiindcă în anul 2000 a făcut o nouă lege a pensiilor şi am ieşit la pensie la 54 de ani, nu ca acum, să te ducă până la 60 de ani. Ce să mai faci după 60 de ani? Prin faptul ăsta că am ieşit la pensie la 54 de ani, pentru mine a fost nemaipomenit şi am ajuns să trăiesc atâţia ani'', a spus ea.

Altă vizitatoare şi-a amintit că Iliescu a fost foarte aproape de ţară, de popor, de oameni şi a fost ''omul care a ţinut la pacea şi la unitatea acestui popor''. ''Mi-l voi aminti ca pe un salvator. În momentul când a apărut acolo mi-am dat seama că va fi foarte bine în ţară. Pentru mine a fost foarte bine, am avut serviciu, casă. Ne-a salvat de comunism şi a fost foarte multă linişte pe vremea lui. Despre Mineriadă pot să vă spun că nu trebuia să existe, nu era nevoie de o Mineriadă. Cred că nu se aştepta ca minerii să reacţioneze aşa urât'', a conchis acesta.

Cetăţenii care doresc să omagieze memoria fostului preşedinte Ion Iliescu o mai pot face miercuri, până la ora 18:00.

Ei au acces în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul.

Accesul publicului se face pe la Intrarea Registratură a Palatului Cotroceni, din Bulevardul Geniului (Zona Statuii Leu), iar ieşirea - pe la Poarta Muzeu din Şoseaua Cotroceni.

Nu au acces copiii cu vârsta mai mică de 14 ani.

Florile şi/sau lumânările pot fi depuse doar în spaţiul special amenajat din faţa Palatului Cotroceni, pe trotuarul din bulevardul Geniului, şi nu în interiorul clădirii Palatului Cotroceni.

Cei care vin la Palatul Cotroceni trebuie să aibă o ţinută sobră, de funeralii, în culori închise.