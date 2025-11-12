Octombrie în cifre

English Version

• 1 octombrie

- Guvernul aprobă rectificarea bugetară.

- BNR anunţă că, la data de 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.015 milioane de euro, faţă de 65.188 milioane euro la 31 august 2025. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10.771 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 erau de 75.786 milioane de euro, faţă de 74.915 milioane euro la 31 august 2025.

- Euro - la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 5,0820 lei, potrivit datelor BNR.

• 2 octombrie

- Ministerul Finanţelor atrage aproximativ 4 miliarde de euro printr-o emisiune de euroobligaţiuni derulată în trei tranşe, cu maturităţi pe 7 ani (2033), 12 ani (2037) şi 20 de ani (2045).

- Francul atinge cursul minim al lunii faţă de moneda noastră: 5,4354 lei, potrivit datelor BNR.

- Dolarul - la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,3258 lei, conform BNR.

• 3 octombrie

- Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 538,1818 lei, conform BNR.

• 8 octombrie

- Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

- Euro urcă la cursul maxim al lunii, faţă de leu: 5,0963 lei, potrivit cifrelor BNR.

• 14 octombrie

- BNR anunţă că, în perioada ianuarie-august 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18.789 milioane euro, comparativ cu 18.001 milioane euro în perioada ianuarie-august 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 960 milioane euro, balanţa serviciilor - un excedent mai mare cu 594 milioane euro, balanţa veniturilor primare - un deficit mai mare cu 45 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare - un excedent mai mic cu 377 milioane euro.

- Dolarul - la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,4034 lei, potrivit BNR.

• 17 octombrie

- Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,5096 lei, conform BNR.

- Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 606,5699 lei, potrivit BNR.

• 20 octombrie

- Curtea Constituţională decide că legea prin care Guvernul încercase reformarea pensiilor speciale ale magistraţilor prin asumarea răspunderii parlamentare este neconstituţională.

- Oana Gheorghiu este numită prin decret prezidenţial în funcţia de vicepremier pentru reformă.

• 23 octombrie

- Ţara noastră obţine, în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul orientat către reforme structurale şi digitalizarea completă a ANAF până în 2027.

- BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii septembrie 2025, un sold de 753.293,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3% (-0,1% în termeni reali) faţă de luna august 2025, iar în raport cu septembrie 2024 s-a majorat cu 7,9% (-1,8% în termeni reali).

• 27 octombrie

- Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,39% din PIB în primele nouă luni ale anului 2025, faţă de 96,2 miliarde de lei, respectiv 5,47% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

• 31 octombrie

-Preşedintele Nicuşor Dan trimite la CCR o sesizare de neconstituţionalitate privind legea de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, retrimisă la promulgare după un nou ciclu legislativ.

- Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri ale Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a urcat cu 5,53%, până la 21.517 puncte în octombrie, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, cu 5,84%, la 4.358 puncte.

- Acţiunile furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica au avut o creştere de 23,84% luna trecută, titlurile transportatorului de energie electrică Transelectrica - de 23,2%.

- Acţiunile Transgaz au urcat cu 10%, cele ale producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom - cu 8,27%, titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom din proiectul Neptun Deep, cu 12,34%.

- La capitolul scăderi s-au remarcat titlurile One United Properties, care s-au depreciat cu 4,16% luna trecută, respectiv acţiunile Antibiotice, cu 3,68%.

- Indicele BET-FI, care include cele cinci foste SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a crescut cu 6,39%, la 80.316 puncte, în principal pe fondul aprecierii acţiunilor FP, care au urcat cu 6,46.