OMS avertizează: valul actual de căldură din Europa este doar „o repetiţie generală”

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Cel mai recent val de căldură care afectează Europa reprezintă doar „o repetiţie generală” pentru verile care urmează, a avertizat directorul regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge. Potrivit acestuia, continentul european se încălzeşte de peste două ori mai rapid decât media globală, iar episoadele de caniculă devin tot mai frecvente, mai intense şi mai îndelungate. „Verile viitoare vor fi mai dificile”, a declarat Hans Kluge, citat de DPA, subliniind că valurile de căldură nu mai pot fi considerate fenomene excepţionale, ci crize recurente care pun tot mai multă presiune asupra sistemelor de sănătate. „Fiecare dintre verile următoare în care nu reuşim să ne pregătim pentru ele va fi o vară pentru care vom plăti cu vieţi omeneşti”, a avertizat oficialul OMS.

• Serviciile medicale, suprasolicitate

Potrivit datelor prezentate de OMS Europa, efectele caniculei sunt deja vizibile în mai multe state. În Franţa, numărul apelurilor către serviciile medicale de urgenţă a crescut cu până la 50% în unele oraşe. La Londra, serviciul de ambulanţă a înregistrat cea mai aglomerată zi din istorie în ceea ce priveşte intervenţiile pentru urgenţe care puneau viaţa în pericol. În Spania, sistemul naţional de monitorizare a mortalităţii estimează că peste 300 de persoane au murit în exces din cauza temperaturilor extreme în doar câteva zile, iar Italia a raportat cinci decese asociate caniculei într-un interval de 24 de ore.

• Exemple de măsuri care funcţionează

Hans Kluge a subliniat însă că măsurile preventive pot reduce impactul valurilor de căldură şi a oferit câteva exemple de bune practici implementate în Europa.

La Barcelona, autorităţile au extins reţeaua de adăposturi climatice, incluzând biblioteci, centre civice, farmacii şi parcuri, unde populaţia se poate refugia în perioadele cu temperaturi extreme. La Paris, a fost activat registrul persoanelor vârstnice şi vulnerabile pentru monitorizarea stării lor de sănătate, iar autorităţile au restricţionat vânzarea publică de alcool. În Italia, mai multe regiuni au introdus interdicţii privind munca în aer liber în cele mai fierbinţi ore ale zilei, însoţite de mecanisme de şomaj tehnic care permit lucrătorilor să nu îşi piardă veniturile.

• Apel pentru planuri naţionale de protecţie

Directorul regional al OMS a atras atenţia că numeroase state europene rămân insuficient pregătite pentru efectele temperaturilor extreme. „Mai mult de jumătate dintre ţările europene încă nu dispun de un plan de acţiune cuprinzător privind sănătatea în condiţii de caniculă. Acest lucru trebuie să se schimbe”, a declarat Hans Kluge. Mesajul OMS vine în contextul în care Europa traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, cu temperaturi record, incendii de vegetaţie, suprasolicitarea serviciilor medicale şi un număr în creştere de decese asociate căldurii. Potrivit organizaţiei, adaptarea sistemelor de sănătate şi implementarea unor planuri de prevenţie vor deveni esenţiale în condiţiile accelerării schimbărilor climatice.