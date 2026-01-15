OPTIMUS LIGHT a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro

OPTIMUS LIGHT, companie românească specializată în sisteme integrate de refrigerare pentru spaţii comerciale, instalaţii electrice şi automatizare pentru retail şi HoReCa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro, marcând un an de consolidare a activităţii şi confirmând maturizarea modelului său de business, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, comparativ cu anul 2024, în 2025 cererea pentru soluţii integrate de refrigerare a crescut cu 90% în retail şi cu 50% în HoReCa, pe fondul interesului tot mai mare al clienţilor pentru soluţii eficiente energetic, sisteme de control în timp real şi tehnologii moderne de frig comercial.

În ultimii nouă ani, compania a înregistrat o evoluţie constantă, susţinută de creşterea cererii pentru soluţii de monitorizare şi modernizare a sistemelor de refrigerare comercială, extinderea portofoliului de servicii şi poziţionarea ca furnizor de soluţii integrate, consolidând rolul companiei pe piaţă, a relatat comunicatul.

„În ultimii ani, am trecut de la proiecte punctuale la parteneriate pe termen lung, infrastructura lanţului de frig devenind din ce în ce mai strategică pentru siguranţa alimentară şi continuitatea operaţională. Anul 2025 a fost marcat de presiuni crescute asupra costurilor energetice, intensificarea controalelor privind siguranţa alimentară şi o nevoie tot mai mare de stabilitate operaţională în retail şi HoReCa. Iată de ce companiile au început să trateze infrastructura de refrigerare ca pe un element strategic, cu soluţii durabile care să ofere control şi să optimizeze consumul energetic”, a declarat Răzvan Ingeaua, director general OPTIMUS LIGHT, în comunicat.

Pentru anul 2026, OPTIMUS LIGHT estimează dublarea cererii pentru sisteme integrate de refrigerare pentru retail şi HoReCa, cu accent pe soluţii eficiente energetic, sisteme de monitorizare şi tehnologii moderne, inclusiv sisteme pe CO₂ cu creşterea investiţiei în soluţii durabile, a mai informat sursa amintită.