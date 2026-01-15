Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

OPTIMUS LIGHT a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 16:37

Răzvan Ingeaua/Sursa foto: OPTIMUS LIGHT

Răzvan Ingeaua/Sursa foto: OPTIMUS LIGHT

OPTIMUS LIGHT, companie românească specializată în sisteme integrate de refrigerare pentru spaţii comerciale, instalaţii electrice şi automatizare pentru retail şi HoReCa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro, marcând un an de consolidare a activităţii şi confirmând maturizarea modelului său de business, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, comparativ cu anul 2024, în 2025 cererea pentru soluţii integrate de refrigerare a crescut cu 90% în retail şi cu 50% în HoReCa, pe fondul interesului tot mai mare al clienţilor pentru soluţii eficiente energetic, sisteme de control în timp real şi tehnologii moderne de frig comercial.

În ultimii nouă ani, compania a înregistrat o evoluţie constantă, susţinută de creşterea cererii pentru soluţii de monitorizare şi modernizare a sistemelor de refrigerare comercială, extinderea portofoliului de servicii şi poziţionarea ca furnizor de soluţii integrate, consolidând rolul companiei pe piaţă, a relatat comunicatul.

„În ultimii ani, am trecut de la proiecte punctuale la parteneriate pe termen lung, infrastructura lanţului de frig devenind din ce în ce mai strategică pentru siguranţa alimentară şi continuitatea operaţională. Anul 2025 a fost marcat de presiuni crescute asupra costurilor energetice, intensificarea controalelor privind siguranţa alimentară şi o nevoie tot mai mare de stabilitate operaţională în retail şi HoReCa. Iată de ce companiile au început să trateze infrastructura de refrigerare ca pe un element strategic, cu soluţii durabile care să ofere control şi să optimizeze consumul energetic”, a declarat Răzvan Ingeaua, director general OPTIMUS LIGHT, în comunicat.

Pentru anul 2026, OPTIMUS LIGHT estimează dublarea cererii pentru sisteme integrate de refrigerare pentru retail şi HoReCa, cu accent pe soluţii eficiente energetic, sisteme de monitorizare şi tehnologii moderne, inclusiv sisteme pe CO₂ cu creşterea investiţiei în soluţii durabile, a mai informat sursa amintită.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb