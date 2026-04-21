Paralela45 lansează un sezon de destinaţii exotice şi zboruri charter cu aeronave Dreamliner

Paralela 45 lansează cel mai ambiţios produs din istoria sa, primul sezon complet de destinaţii exotice, cu zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda şi Vietnam, premiere absolute pentru portofoliul companiei şi pentru piaţa din România. Sezonul de exotice cuprinde şi zboruri spre Sri Lanka, Kenya şi Egipt, operate cu aeronave ale companiei charter poloneze Enter Air. Aproape 80 de curse directe sunt prevăzute între noiembrie 2026 şi martie 2027, cu oferte de vacanţă pentru 17.000 de turişti. Lansarea este susţinută de campania ”Exotice aşa cum trebuie”, care pune accent pe confortul transportului şi diversitatea experienţelor de călătorie.

Sezonul de exotice reprezintă o nouă direcţie de dezvoltare pentru Paralela45, în urma fuziunii cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanţi touroperatori din Europa Centrală şi de Est. Integrarea în acest grup consolidează poziţia companiei pe piaţă şi oferă acces la expertiză operaţională extinsă, precum şi la resurse şi capacităţi aeriene suplimentare, într-un context în care stabilitatea şi predictibilitatea programelor de călătorie devin tot mai importante.

Paralela45 setează un nou standard în piaţă prin utilizarea aeronavelor Dreamliner pentru curse charter

Asociate în principal zborurilor intercontinentale de linie, aeronavele Boeing 787 Dreamliner oferă un nivel superior de confort la bord, eficienţă energetică şi autonomie extinsă pe distanţe lungi, contribuind la o experienţă de zbor mai silenţioasă şi mai odihnitoare. Au o capacitate de 252 de locuri distribuite în 18 locuri la Business Class, 21 la Premium Economy, 213 la Economy.

Folosirea lor pentru curse chartere spre Mexic, Republica Dominicană, Thailanda şi Vietnam operate exclusiv de Paralela45 cu LOT Polish Airlines marchează o schimbare semnificativă în modul în care sunt realizate, în România, vacanţele către destinaţii îndepărtate.

Fondată în 1929, LOT Polish Airlines este compania naţională a Poloniei şi una dintre cele mai vechi şi mai respectate companii aeriene din lume, membră Star Alliance, cu o flotă modernă de 86 de aeronave şi o experienţă de peste 90 de ani în operarea zborurilor lung-curier.

Enter Air este cea mai mare companie aeriană charter privată din Polonia, înfiinţată în 2009, cu sediu la Varşovia. Operează zboruri de vacanţă din Polonia şi alte ţări europene către destinaţii de vacanţă din Europa, Africa şi Asia, utilizând avioane Boeing 737-8 MAX, unele dintre cele mai eficiente aeronave cu fuselaj îngust construite pentru zboruri medium-curier.

"Suntem extrem de entuziasmaţi de această lansare. E un moment pe care ni l-am dorit mult şi pentru care am muncit pe măsură. Creştem segmentul de vacanţe exotice alături de parteneri care împart aceeaşi viziune. Aeronavele Boeing 787 Dreamliner aduc un standard nou de confort pe cursele intercontinentale, colaborarea cu Enter Air ne oferă flexibilitatea operaţională de care avem nevoie, iar fuziunea cu Rainbow Tours completează tot acest tablou, aducând resurse şi expertiză care ne permit să construim programe exotice la o cu totul altă scară", declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Şapte destinaţii exotice şi multiple opţiuni de vacanţă: sejururi, circuite şi programe combinate

Pentru cele şapte destinaţii exotice, Paralela45 oferă o gamă variată de programe, de la sejururi şi circuite de o săptămână până la circuite extinse de 10-14 nopţi cu mini-sejur la plajă. În premieră, este introdus şi conceptul 7+7, un circuit urmat de un sejur.

"Programul cuprinde o săptămână de explorare prin temple, oraşe şi culturi fascinante, urmată de o săptămână de sejur la plajă, în relaxare totală. Oferim două experienţe complet diferite, într-un singur pachet gândit cap-coadă, pentru că cei care vor să descopere lumea nu ar trebui să aleagă între aventură şi odihnă”, precizează Ioana Burcea.

Primul charter al sezonului noiembrie 2026 - martie 2027 este către Republica Dominicană. Între 5 noiembrie şi 31 decembrie, zborurile ajung la Puerto Plata, în nordul insulei, o alternativă la Punta Cana şi La Romana, cu plaje aurii, ape turcoaz şi farmec caraibian autentic. Destinaţia îmbină relaxarea cu explorarea, de la cascadele Damajagua şi fortul San Felipe la Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă. Vacanţa de şapte nopţi costă de la 1.649 de euro/persoană.

Cel de Vietnam, între 6 noiembrie şi 25 decembrie, răspunde cererii ridicate de circuite în regiune, cu punct de plecare Phu Quoc, perla insulară a ţării. Destinaţia îmbină atracţii emblematice precum Golful Ha Long, Delta Mekongului şi Hoi An, extinzându-se şi către Cambodgia şi Laos. O vacanţă de o săptămână costă de la 1.449 de euro/persoană.

Sri Lanka - Colombo, cu operare între 7 noiembrie 2026 şi 20 martie 2027, a fost desemnată de Big 7 Travel drept cea mai frumoasă insulă din lume în 2025 şi oferă o combinaţie spectaculoasă de temple budiste milenare, plantaţii de ceai, jungle tropicale şi parcuri naţionale cu elefanţi şi leoparzi. Circuitele includ triunghiul cultural, safari în Yala, drumeţii în Ella şi siturile antice Anuradhapura şi Polonnaruwa. Vacanţa de şapte nopţi costă de la 1.298 de euro/persoană.

Charterul Paralela45 către Bangkok, Thailanda deschide, în perioada 1 ianuarie - 12 martie, accesul la cea mai bogată ofertă de circuite exotice din portofoliu: de la Thailanda autentică şi fostele capitale regale Ayutthaya şi Sukhothai la jungla cambodgiană, misterele Angkorului, fluviul Mekong şi plajele secrete din sudul exotic. Circuitele de 7 şi 14 nopţi, în variante standard şi premium, acoperă Thailanda, Cambodgia, Laos şi Vietnam. Vacanţa de o săptămână costă de la 1.499 de euro/persoană.

Cursele de Mexic ajung, în premieră pentru România, la Cancún, poarta către Caraibele mexicane, cu plaje turcoaz, vestigii maya şi aztece, oraşe coloniale vibrante şi natură tropicală spectaculoasă. Charterul este programat în perioada 7 ianuarie - 11 martie, iar o vacanţă costă de la 1.999 de euro/persoană.

Charterul către Kenya - Mombasa, cu operare între 23 ianuarie şi 20 martie, deschide drumul spre Africa autentică, cu safari spectaculos în Tsavo Est, Tsavo Vest şi Amboseli, privelişti spre Kilimanjaro, întâlniri cu Big Five în habitatul lor natural şi plaje imaculate la Oceanul Indian. Circuitele includ şi Tanzania, cu Serengeti şi Ngorongoro, pentru un safari complet al Africii de Est. Vacanţa de o săptămână costă de la 1.199 de euro/persoană.

Hurghada, Egipt, completează sezonul de exotice ca destinaţie de iarnă preferată a românilor pentru sejururi la plajă şi circuite cu croaziere pe Nil, vizite la Luxor, Aswan, Cairo şi Piramidele din Giza. Charterul este prevăzut între 7 noiembrie 2026 şi 16 ianuarie 2027 cu preţuri de la 470 de euro/persoană pentru vacanţa de şapte nopţi.

Din momentul lansării, 21 aprilie, şi până la finalul lunii iunie, vacanţele în destinaţii exotice pot fi rezervate cu un avans de 10% şi plata diferenţei de 90% cu 30 de zile înainte de plecare.