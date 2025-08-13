Perplexity AI oferă 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google

Startup-ul american de inteligenţă artificială Perplexity AI a înaintat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţia browserului Chrome de la Google, potrivit news.ro.

Suma depăşeşte valoarea actuală a companiei, însă Perplexity a precizat că mai mulţi investitori şi-au exprimat acordul de a susţine tranzacţia.

În iulie, compania a fost evaluată la 18 miliarde de dolari, după o rundă de finanţare care a urmat unei evaluări de 14 miliarde de dolari cu câteva luni înainte.

Google nu a comentat oferta. Potrivit The Wall Street Journal, propunerea vine după ce Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a cerut ca Google să vândă Chrome, în urma unui proces antitrust pe care gigantul tehnologic l-a pierdut anul trecut. Instanţa a decis că Google a deţinut ilegal un monopol pe piaţa căutărilor online, iar DOJ a argumentat că separarea de Chrome ar crea condiţii mai echitabile pentru concurenţă.

Chrome, lansat în 2008, furnizează Google date esenţiale pentru targetarea reclamelor. DOJ consideră că vânzarea browserului ar elimina controlul companiei asupra unui punct critic de acces la căutări şi ar oferi rivalilor o şansă reală pe piaţă.

Perplexity, cunoscută pentru motorul său de căutare bazat pe AI şi recentul browser propriu Comet, este implicată în competiţia intensă din sectorul AI generativ, unde giganţi precum Meta şi OpenAI atrag talente cu salarii şi bonusuri substanţiale. Nu este prima mişcare îndrăzneaţă a companiei: în ianuarie, Perplexity a propus fuziunea cu TikTok, însă tranzacţia nu s-a concretizat.