Peste 200.000 de turişti aşteptaţi pe litoral în minivacanţa de Sfânta Maria

A.B.
Miscellanea / 12 august, 13:12

Peste 200.000 de turişti aşteptaţi pe litoral în minivacanţa de Sfânta Maria

Gradul de ocupare în unităţile de cazare de pe litoral va depăşi 95% în minivacanţa de Sfânta Maria, estimează Litoralulromanesc.ro într-un comunicat emis redacţiei. Multe dintre hotelurile populare sunt deja rezervate integral pentru perioada 15-17 august, iar numărul turiştilor va depăşi 200.000.

„Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turişti pe litoral, iar faptul că anul acesta sărbătoarea cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur să fie peste nivelul de anul trecut”, a declarat Ştefan Necula, director Litoralulromanesc.ro.

Preţurile pornesc de la 269 de lei/noapte pentru o cameră dublă la trei stele în sudul litoralului şi ajung la peste 650 de lei/noapte pentru pachete cu două mese incluse. În Mamaia, tarifele variază de la 295 de lei/noapte la trei stele până la 460 de lei/noapte la patru stele, cu mic dejun inclus.

Eforie Nord ocupă primul loc în topul preferinţelor pentru minivacanţă, urmată de Mamaia şi Neptun. Majoritatea turiştilor au rezervat pachete de 3-4 nopţi, alegând unităţi cu facilităţi precum piscină, plajă privată sau locuri de joacă.

Pe lângă relaxarea la plajă, turiştii pot participa la festivităţile Zilei Marinei, organizate pe 15 august în porturile de la Marea Neagră. După acest weekend prelungit, tarifele vor scădea odată cu lansarea programului „Litoralul pentru Toţi”, destinat vacanţelor în extrasezon.

adb