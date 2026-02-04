Pete Wakelam, noul CEO al M247 Global după retragerea lui Alex Baloi

M247 Global anunţă numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Director General (CEO), ca urmare a deciziei lui Alex Baloi de a se retrage din motive personale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Pete Wakelam are o experienţă îndelungată în cadrul Grupului M247, ocupând anterior poziţiile de Managing Director al M247 UK şi Chief Operations Officer, roluri în care a contribuit la consolidarea performanţei comerciale, îmbunătăţirea experienţei clienţilor şi dezvoltarea echipelor performante, subliniază comunicatul.

În calitate de CEO, Wakelam va conduce următoarea etapă a strategiei de creştere a M247 Global, axată pe investiţii şi extindere în reţeaua globală, platformele de hosting şi cloud, precum şi dezvoltarea unui nou centru de date, evidenţiază sursa precizată. Consolidarea infrastructurii grupului şi creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor pentru clienţi vor fi priorităţi esenţiale, se adaugă în comunicat.

Preşedintele Executiv al M247 Global, Darryl Edwards, a subliniat că numirea lui Wakelam asigură continuitate şi impuls în dezvoltarea companiei: „Pete a jucat un rol central în cadrul Grupului M247, contribuind la îmbunătăţiri semnificative în performanţa operaţională, experienţa clienţilor şi cultura organizaţională. Consiliul de Administraţie are deplină încredere în leadershipul său”, precizează sursa menţionată.

Potrivit comunicatului, Pete Wakelam a declarat: „Sunt mândru să fiu numit CEO al M247 Global. Avem o bază solidă, clienţi loiali, o echipă capabilă şi o strategie clară. Sunt entuziasmat să conduc compania în următoarea etapă a dezvoltării infrastructurii noastre, inclusiv a noului centru de date.”