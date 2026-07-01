PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,2438 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,08 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de la 5,2438 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1402 dolari, în depreciere cu 0,19% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1401 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1383 şi un maxim de 1,1428 dolari.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,13 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,6010 lei, faţă de 4,5997 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,25 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6828 lei, faţă de 5,6803 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 595,4411 lei, în depreciere cu 1,1304 lei comparativ cu 596,5715 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.